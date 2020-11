Tras ruptura en SLP, se tambalea alianza del Verde con la 4T para la gubernatura en NL y diputaciones federales

Tras la decisión de Morena de no ir en alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la contienda por la gubernatura de San Luis Potosí, los verdes reaccionaron y advirtieron que no necesitan del instituto del presidente Andrés Manuel López Obrador para competir y ganar la gubernatura de Nuevo León y que irán solos casi en todas las 300 candidaturas a diputados del Congreso de la Unión.

Este lunes, cuadros de ambos partidos —que mantienen una alianza legislativa en el Congreso de la Unión— comentaron que sus dirigencias nacionales endurecieron las negociaciones con miras a eventualmente competir juntos en cuatro entidades. Sin embargo, dejaron claro que será la militancia la que defina una competencia en unidad.

Manuel Velasco, líder del PVEM en el Senado y miembro del Consejo Político Nacional de ese organismo político, señaló que la eventual candidata de su partido al gobierno de Nuevo León, Clara Luz Flores, alcaldesa de Escobedo, "no necesita de Morena" para ganar la gubernatura y que sin ella el morenismo se iría al cuarto lugar en la entidad.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Alfonso Ramírez Cuéllar, exlíder nacional de Morena y negociador con el PVEM rumbo a 2021, reveló que desde hace meses en las conversaciones con el dirigente nacional de ese instituto, Carlos Puente, se vislumbraban ya dificultades para concretar la unidad entre ambos.

Señaló que el PVEM ha entendido que en algunos estados y zonas son complicadas esas alianzas, por lo que será necesario consultar a los militantes.

"Yo creo que ellos han actuado con mucha madurez, no sólo en el trabajo legislativo, también han aceptado que en algunas entidades es muy difícil, muy complicado. De hecho, desde hace meses las conversaciones con el presidente del partido, Carlos Puente, encontrábamos esta serie de problemas, estas dificultades, y ellos lo asumieron con mucha responsabilidad, con madurez, porque saben que en algunos estados las cosas son difíciles, tanto de parte de ellos, como de la militancia de Morena", dijo.

Expuso que aún se está en el proceso de consulta de las bases, de los consejos de cada entidad federativa "para ver la amplitud de las alianzas que se tiene que establecer en esos estados".

Velasco Coello subrayó que Morena fue el que canceló la alianza en San Luis Potosí, y que al igual que las otras que se han propuesto, se plantean postular al aspirante que esté arriba en las encuestas.

Dijo que la militancia del PVEM decidió que su partido vaya solo en las candidaturas a diputados federales, y dejó abierta la posibilidad de que en algunos distritos sumen fuerzas.

Afirmó que en San Luis Potosí su fuerza política puntea las encuestas y en esa contienda la pelea será del PVEM frente al PAN, dado que Morena ocupa el tercer lugar en la aceptación.

Sobre el diputado federal Ricardo Gallardo, quien lidera las encuestas de aspirantes a la gubernatura de San Luis Potosí, Velasco Coello lo confirmó como el aspirante fuerte del PVEM en la entidad y añadió que mientras fue su aliado en San Lázaro, Morena no lo cuestionó: "Si hubiera algo, hubieran actuado, y ahora en proceso electoral es cuando utilizan ese recurso", acusó.

En Nuevo León, aseveró que el PVEM va con la persona, y es allí donde Clara Luz Flores González marca la delantera, y tan es así que irán solos en esa contienda estatal, reiteró.

Las rupturas se dan en esos estados, y el PVEM se mantiene en su acuerdo de que sean candidatos a gubernaturas quienes salgan arriba en las encuestas para Guerrero y Zacatecas, así como en otras dos entidades que serán definidas en los próximos días.

Exculpó al presidente de Morena, Mario Delgado Carrillo, del incumplimiento del acuerdo de alianza electoral para la gubernatura de San Luis Potosí, y argumentó que el líder del partido en el poder acaba de tomar las riendas de su organización política.

La ruptura en San Luis Potosí y en Nuevo León, dijo el senador, de ninguna manera contaminará la alianza legislativa del PVEM y Morena, particularmente en el Senado, donde ambas fuerzas políticas han sumado sus votos para sacar adelante relevantes reformas, y confió en que dicha relación se mantenga hacia adelante, al igual que el apoyo del PVEM a López Obrador.

Ramírez Cuéllar consideró que en el caso específico de Nuevo León se debe realizar la alianza con el PVEM, puesto que la munícipe de Escobedo, Clara Luz, "es una aspirante que tiene una gran aceptación y también la posibilidad de encabezar una coalición ganadora en un estado que es muy difícil, que es muy complicado para las fuerzas democráticas y de izquierda, muy difícil que sea conquistado por Morena, y ahí me parece que tendría que ser resultado de una encuesta".