Trasladan a penales a pareja que agredió a maestra en Edomex

CUAUTITLÁN, Méx., julio 20 (EL UNIVERSAL).- Jesús y Laura, la pareja de padres que fueron captados en un video golpeando a una profesora dentro de la escuela "Frida Kalho", fueron trasladados esta tarde a penales mexiquenses.

En punto de las 15:00 horas, la pareja salió, en medio de un fuerte dispositivo de vigilancia, del Centro de Justicia de Cuautitlán Izcalli, donde permaneció 48 horas.

Jesús fue trasladado al penal de Cuautitlán y Laura presumiblemente a Barrientos en Tlalnepantla, toda vez que en Cuautitlán no hay anexo femenil.

Cabe señalar que, en este caso, hasta este jueves la Fiscalía mexiquense no ha emitido información oficial sobre el delito que se le imputa a la pareja, que puede ser lesiones , amenazas y o tentativa de homicidio.

"Me hincaron y me hicieron pedirle perdón a su hijo de rodillas": maestra

"¡A mi hijo no lo vuelves a tocar!", gritó una madre de familia mientras golpeaba a una maestra que, además, fue encañonada y amenazada por el padre de un menor de kínder dentro de la escuela "Frida Kahlo", en Lomas de Cuautitlán.

Una pareja de padres de familia ingresó a la escuela privada ubicada en Lomas de Cuautitlán, en hechos captados por una cámara de seguridad, donde se observa y escucha cómo golpean y amenazan a la maestra y a una empleada, a las 9:41 de la mañana del lunes 17 de julio.

"Me hincaron y me hicieron pedirle perdón a su hijo de rodillas", mientras el niño reía, relató la profesora luego de denunciar la agresión ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con sede en Cuautitlán Izcalli.

Una empleada de la cocina salió al oír los gritos de auxilio de la maestra, pero también fue encañonada con un arma por el padre del niño, quien además le exigió le diera su celular.

Los padres de familia reclamaban que su hijo había sido agredido.