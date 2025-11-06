logo pulso
Trasladan a Reclusorio Norte a hombre que tocó indebidamente a Sheinbaum

Uriel Rivera Martínez enfrentará audiencia inicial por delitos sexuales tras tocar a Sheinbaum en el Centro Histórico.

Por El Universal

Noviembre 06, 2025 08:59 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 6 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de Justicia (FGJ) consignó al Reclusorio Norte a Uriel Rivera Martínez, el hombre que el pasado martes tocó indebidamente a la presidenta Claudia Sheinbaum en calles del Centro Histórico, y luego en la misma zona, a una joven de 25 años, hecho por el cual fue consignado.

Tras cumplirse el plazo legal, el Ministerio Público de Fiscalía de Delitos Sexuales determinó su traslado a ese penal capitalino, en donde lo requiere un juez de control. El traslado estuvo encabezado por agentes de la Policía de Investigación (PDI) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Se espera que el día de mañana sea presentado ante un juez de control para que enfrente su audiencia inicial, para que se defina su situación jurídica.

