Tren Felipe Ángeles solo permite acceso con tarjeta Movilidad Integrada

CIUDAD DE MÉXICO, abril 27 (EL UNIVERSAL).- Para utilizar el

Buenavista-AIFA es necesario que los usuarios cuenten con la

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, pues la tarjeta actual del Tren Suburbano no permite el acceso ni salida en el nuevo ramal.-----son exclusivos para el AIFALas personas que piensen en utilizar el nuevo tren deben tomar en cuenta también que losson los exclusivos para el abordaje con destino al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.Una vez en la, hay un arco con la señalética delpor los que deben colocar la, la cual puede ser recargada en las máquinas que se ubican en la misma estación, pagando en efectivo o con tarjeta de débito.Elde salida entre cada tren es de aproximadamente, para después salir cruzando por las estaciones de Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael, Lechería, Cueyamil, La Loma, Teyahualco, Prados Sur, Cajiga y Xaltocán.En cada una de esas estaciones elhace parada para que aborden pasajeros; sin embargo, laserá necesaria para poder salir de ciertas estaciones.En dirección a la terminal aeroportuaria, la tarjeta del Tren Suburbano no servirá si quieren salir en las estaciones de Cueyamil, La Loma, Teyahualco, Prados Sur, Cajiga, Xaltocán y AIFA. Para salir deben portar la-----¿En qué estaciones no sirve la tarjeta del Tren Suburbano?Y quienes viajen provenientes del AIFA, la tarjeta del Tren Suburbano no les servirá para salir en las estaciones:XaltocánCajigaPrados SurTeyahualcoLa LomaCueyamilBuenavista.