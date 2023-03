Tren Maya es como un sueño que pronto se volverá realidad: AMLO

A-AA+

CHETUMAL, QR., marzo 25 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este sábado que la construcción del Tren Maya es como un sueño que muy pronto se volverá realidad.

En su cuenta de Twitter, y como parte de su segundo día de gira de supervisión del avance del proyecto ferroviario, el jefe del Ejecutivo federal difundió una fotografía de unas pequeñas lagunas que se localizan cerca de donde se construye el Aeropuerto Internacional de Tulum, en Quintana Roo.

"Bellas lagunitas cercanas a donde estamos construyendo el nuevo aeropuerto de Tulum.

"Llevamos dos días de supervisión de avances del Tren Maya, que es como un sueño que pronto, muy pronto, se volverá realidad", escribió en la red social.

Antes, en breve reunión con medios en Chetumal, el mandatario federal adelantó que habrá tres diferentes tarifas para el Tren Maya: una para turistas extranjeros, otra para turistas nacionales y otra para pobladores que vivan a lo largo de todo el trazo del Tren, y quienes serán los que menos paguen.

Indicó que todavía no se fijan los montos que tendrán estas tarifas.

-"Presidente, ¿ya sabe cuál es la tarifa del Tren Maya?", se le preguntó.

"No todavía no, van a haber tres tarifas: una para turistas, otra para turistas nacionales y otra para los pobladores de toda la ruta del Tren Maya, los pobladores de toda la ruta del Tren Maya. Desde luego quien va a pagar menos son los que viven aquí en el sureste de la Península", dijo.

El Mandatario federal reiteró que el Tren Maya será inaugurado el próximo 1 de diciembre.