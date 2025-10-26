Tren México-Toluca "el Insurgente" inicia fase de pruebas

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El

anunció que el

"El Insurgente" tendrá unde tres meses para llegar a Observatorio, por lo que a finales de enero de 2026 estará operando al 100%.

Este domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó un recorrido a bordo del Tren México–Toluca "El Insurgente", desde la estación Santa Fe, en Cuajimalpa, hasta Observatorio.