Tren México-Toluca "el Insurgente" inicia fase de pruebas

El Gobierno de México garantiza la operatividad del Tren México-Toluca para enero de 2026

El Universal

Octubre 26, 2025 12:59 p.m.
A
Tren México-Toluca el Insurgente inicia fase de pruebas

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El

Gobierno de México
anunció que el Tren México-Toluca

"El Insurgente" tendrá un periodo de pruebas de tres meses para llegar a Observatorio, por lo que a finales de enero de 2026 estará operando al 100%.

Este domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó un recorrido a bordo del Tren México–Toluca "El Insurgente", desde la estación Santa Fe, en Cuajimalpa, hasta Observatorio.

