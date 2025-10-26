Tren México-Toluca "el Insurgente" inicia fase de pruebas
El Gobierno de México garantiza la operatividad del Tren México-Toluca para enero de 2026
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- ElGobierno de México anunció que el Tren México-Toluca
Este domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó un recorrido a bordo del Tren México–Toluca "El Insurgente", desde la estación Santa Fe, en Cuajimalpa, hasta Observatorio.
