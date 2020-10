Tres estados, en riesgo de pasar a rojo, advierte Salud

Al actualizar el Semáforo Epidemiológico por Covid, la Secretaría de Salud (Ssa) informó que 19 entidades federativas permanecerán en color naranja, 11 en amarillo, una en verde y, como se dio a conocer el pasado jueves, Chihuahua retornó a rojo, es decir, a riesgo máximo por coronavirus.

Además, en conferencia de prensa en Palacio Nacional, Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud, advirtió que de no disminuir la intensidad de la epidemia, Coahuila, Durango y Nuevo León están en mayor riesgo de regresar a rojo.

"Tenemos una entidad en riesgo máximo; cinco que pasaron de moderado a alto; dos disminuyeron de alto a moderado, y 24 se mantienen en su nivel de riesgo. Resaltar que Coahuila, Durango y Nuevo León están en riesgo de pasar a rojo, si la tendencia de crecimiento se mantiene", detalló.

Cortés mencionó que Campeche continúa como el estado en verde, mientras que Chiapas, Guanajuato, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz permanecerán en amarillo.

Para Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas, el riesgo se mantiene en alto, es decir, semáforo naranja, y Chihuahua, el único estado en rojo.

En el panorama nacional, José Luis Alomía, director de Epidemiología, dio a conocer que México rebasó las 88 mil defunciones, con un total de 88 mil 312, un incremento de 418 con respecto al pasado jueves, mientras que en casos, se registran 880 mil 775, 6 mil 604 más que el día previo.

Alertó sobre el incremento en el porcentaje de positividad, el cual pasó de 41% a 42%, además de que la epidemia activa se conforma por 51 mil 532 pacientes que fueron diagnosticados en los últimos 14 días y aún pueden transmitir el virus.

Acerca de si el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador cambiará su estrategia para combatir al SARS-CoV-2, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, dijo que no será necesario, puesto que desde que ésta se planeó se vislumbraron diferentes escenarios.

"La estrategia es el plan general y este ya contempla la posibilidad de tener un escenario favorable, con reducción de casos, hospitalizaciones, defunciones, pero también el menos favorable, todos estos escenarios, en términos generales, fueron contemplados desde el inicio de la epidemia", subrayó.

Enfatizó en que no se puede cambiar la estrategia sólo porque se tenga la percepción de que las cosas van mal.

"No se trata de cambiar la estrategia, sino de implementar las intervenciones específicas que la estrategia contempla cuando los escenarios están cambiando, para lograr el control o para enfrentar el reto de que está aumentando la epidemia", añadió.

Acerca del uso del cubrebocas o del distanciamiento social para evitar la propagación del virus, el funcionario destacó que en todo momento las acciones para mitigar los contagios se llevarán a cabo respetando los derechos humanos, puesto que desde que la epidemia llegó al país se decidió no hacer uso de la fuerza pública para contener la enfermedad.

"Recordemos que el diseño de las intervenciones del gobierno de México para controlar la epidemia de Covid-19 se enfoca en las acciones administrativas, no en los individuos. Necesitamos mantener la armonía y actuar por persuasión, no por coerción social", dijo López-Gatell.