Tres fallecidos en tiroteo en Zapopan, incluido conductor de Lamborghini

GUADALAJARA, Jal., diciembre 29 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía de Jalisco confirmó que ya son tres personas fallecidas tras el tiroteo de esta mañana en Zapopan; de forma preliminar se ha informado que las víctimas son un comerciante del Mercado de Abastos de Guadalajara, su hija menor de edad y uno de los escoltas que los resguardaba.

Además, se informó que los otros cuatro heridos también son escoltas del comerciante y uno de ellos se encuentra en condición grave; aunque las autoridades siguen verificando la identidad de las víctimas, de forma extraoficial se ha dicho que el conductor del vehículo era Alberto Prieto Valencia, un empresario dedicado a la comercialización de semillas, cereales y abarrotes, y con participación en empresas de trasporte de carga.

Mientras la Fiscalía de Jalisco se encuentra realizando las investigaciones en el sitio donde ocurrieron los hechos, los responsables del ataque han filtrado un par de videos que circulan en redes sociales en los que se puede ver que intervinieron al menos 10 personas con armas largas que viajaban en cinco vehículos.

En uno de los videos se observa que al menos cinco sujetos disparan contra el Lamborghini anaranjado desde la calle Brillante, en tanto que otro grupo lo ataca de frente sobre la avenida Topacio; de pronto alguien grita una clave ("85") y todos suben a los vehículos para escapar.

En el otro video la persona que graba con un teléfono celular está sobre la avenida Topacio y registra el paso de las dos camionetas en que viajaban los escoltas tras el vehículo del empresario, que al llegar a la esquina de la calle Brillante es atacado de frente y por el flanco izquierdo; al verse superados los escoltas intentan escapar en reversa para resguardarse.

Las autoridades no han brindado mayor información sobre lo ocurrido ni alguna posible línea de investigación.