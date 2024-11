Tres mil detenidos en primer mes de gobierno: Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguró que el Gobierno ha actuado con determinación para detener a los generadores de violencia, y presentó resultados de 39 días de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al presentar el Informe de Seguridad en la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum Pardo de este martes 12 de noviembre en Palacio Nacional, García Harfuch destacó la implementación de ejes de acción en el Gabinete de Seguridad, basados en el fortalecimiento de las capacidades de investigación y en una estrecha colaboración entre las autoridades federales y estatales.

"Estamos convencidos que para lograr una paz duradera en el país, debemos asumir que la seguridad es una responsabilidad compartida y que solo trabajando juntos se logrará este objetivo", dijo el secretario de Seguridad.

Destacó además el trabajo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Inteligencia y Secretaría de Gobernación, así como fiscalías y policías estatales.

Con la suma de coordinación y capacidades, García Harfuch resaltó acciones del 1 de octubre al 8 de noviembre como la detención de 3 mil 15 personas, el aseguramiento de mil 334 armas de fuego y 42 toneladas de droga, entre ellas 20 mil 75 kilos de cocaína y 390 mil 740 pastillas de fentanilo.

-Sinaloa, entidad con mayor aseguramiento armado

Ante la presidenta Sheinbaum, el titular de la SSPC indicó que Sinaloa es el estado con mayor número de aseguramiento de armamento, con 346 armas en este periodo.

Gracias al intercambio de información, destacó, se realizó una operación coordinada en la que se logró la detención del ciudadano de China, Zhi Dong, "operador importante de lavado de dinero a nivel internacional y también se encargaba de realizar la conexión con otros cárteles para el traslado de fentanilo proveniente de China hacia Centroamérica Sudamérica, Europa y los Estados Unidos".

Entre otras acciones, García Harfuch destacó el desmantelamiento de 15 laboratorios clandestinos y la detención de personas en distintos estados como la de Noemí "N", identificada como posible operadora logística de un grupo delictivo en Colima.

Resaltó las labores de inteligencia, investigación y coordinación, y reiteró que con estas acciones se reafirma que el gobierno de México "está actuando con firmeza para combatir la violencia en nuestro país y trabajar por la paz y la seguridad en todo el país".

Feria Ganadera de Sinaloa no se suspende, afirma

Pese a que ayer el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó que la Feria Ganadera Sinaloa 2024 se canceló, este mañana Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que la Feria no se suspenderá y se garantizará la seguridad.

"No se va suspender la Feria, las 'narcomantas', los delincuentes usan este tipo de mensajes a autoridades, etcétera, pero la Feria no se va suspender y se va a garantizar la seguridad", dijo.

Tras esta declaración, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó: "Justo acabo de estar en la región y hasta ahora la Feria parece que se va a desarrollar, a menos que disponga otra cosa el gobernador".

Ayer lunes por la tarde, afuera de Palacio Nacional, tras reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Rubén Rocha Moya informó que la Feria Ganadera de Sinaloa fue cancelada por la presencia de cantantes de "narcocorridos", los cuales, indicó, pudieran generar violencia.

A más de tres meses de la entrega y captura de Ismael "El Mayo" Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, el gobernador reconoció que existen todavía brotes de violencia y afirmó que no existe motivo para citarlo a declarar sobre el caso.

"¿Cómo va la situación en Sinaloa?", se le preguntó.

"Ahí va, seguimos combatiendo la violencia, existe. Ya se ha avanzado en ese combate, no nos descuidamos. Acuérdense que ayer, hoy se tuvo que suspender la Feria porque ahí concurren diferentes factores que te puede generar violencia y evitar cualquier tipo", contestó.

Al preguntarle si influyó en esta cancelación la manta en la que se le advertía que de no cancelarla, "se atuviera a las consecuencias", el Mandatario local respondió:

"No, la manta y otras cosas, pero no eso. Lo que influye es por ejemplo, ahí tienes cantantes de corridos, de esto, de aquello, tienes particulares que van a exponer. Todo resolvieron, de manera cuidando sus intereses y eso es lo que suma. Finalmente nosotros estamos en la obligación de dar seguridad a cualquier evento público, pero por ejemplo no suspendemos ni un solo juego de béisbol. Están llenos los estadios, tienes otros ingredientes y otros componentes", dijo.

No obstante, la presidenta Sheinbaum Pardo dijo que si el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sería quien tome la decisión.

"Me quedé con el tema de la Feria de Sinaloa, lo que decida el gobernador. Si él decidió ayer que no iba a haber feria, lo vamos a apoyar, lo que él tome la decisión, lo apoyamos", dijo.