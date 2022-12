Tres mujeres desaparecen en menos de un mes en Tamaulipas

A-AA+

CIUDAD VICTORIA, Tamps., diciembre 22 (EL UNIVERSAL).- Elementos de la Fiscalía Especializada en la Investigación de los delitos de Desaparición Forzada se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de tres mujeres jóvenes desaparecidas en la zona sur de Tamaulipas.

La Fiscalía confirmó que por diversos hechos se presentaron las denuncias correspondientes los días 11, 18 y 19 de diciembre.

"Es importante mencionar que con el fin de salvaguardar el curso de las investigaciones no se pueden proporcionar detalles de las investigaciones", indica un comunicado oficial.

---No pueden establecer si los 3 casos están relacionados

En la misma información se añade que, de las diligencias desahogadas hasta momento no se puede establecer de manera concluyente que los tres casos estén relacionados con hechos delictivos, y tampoco se ha establecido que la ausencia de las mujeres se deba a la comisión de un delito.

La instancia de la Fiscalía también solicitó la intervención de todas las autoridades federales y estatales para que coadyuven en la búsqueda de las mujeres.

A través de la difusión de los boletines de búsqueda correspondientes, se pide a la sociedad coadyuve en la búsqueda de las víctimas proporcionando cualquier información que sea de utilidad para la localización de las tres mujeres.