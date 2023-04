Tribunal desecha amparo de ministra Esquivel

A-AA+

El Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, declaró fundado, por dos votos contra uno, un recurso de queja de las autoridades de la UNAM, en el que determinó que Yasmín Esquivel Mossa deberá esperar a que el Comité universitario resuelva lo que corresponda para poder impugnarlo, si es que éste llegara a fallar en su contra. Por tanto, no hay nada todavía decidido.

Como se sabe, la demanda de amparo fue promovida por la ministra desde que las autoridades universitarias divulgaron en los medios de información diversos hechos en contra de Esquivel Mossa, pero sin haberla tomado en cuenta.

En un comunicado, la ministra de la Corte señala que "primero la condenaron, y luego le informaron de lo que se le acusaba, y por eso, el asunto se trasladó a un nuevo Comité de Ética de la UNAM".

Ahora, el Tribunal Colegiado decidió que debe de esperar hasta que esta nueva autoridad resuelva sobre el mismo asunto, por lo que el procedimiento podría seguir su curso en espera de una posible nueva impugnación, que se podrá reclamar, si es que fuera desfavorable a Yasmín Esquivel Mossa.

La ministra ha sostenido en todo momento que la tesis es de su autoría, pues tiene pruebas fehacientes y que confía en la UNAM.

Por otra parte, el Comité de Ética no podrá emitir resolución, toda vez que hay una diversa medida cautelar emitida por el 60º Juzgado de lo Civil, en el expediente 387/2023. Esta última medida cautelar se debe mantener hasta que el Juez determine sobre la legalidad del procedimiento.

La resolución del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito se realizó en sesión pública, sin embargo, hay otra versión de que ya se puede dar a conocer la resolución del Comité de Ética de la UNAM.

Apenas hace unos días, el rector de la Universidad Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, adelantó que el Comité de Ética de la institución ya concluyó los estudios sobre el caso de plagio de la ministra Yasmín Esquivel Mossa.

En una entrevista que ofreció al canal de Noticias N+ con Danielle Dithurbide el rector de la máxima casa de estudios subrayó que no podían hablar del caso de supuesto plagio, ya que se afectaría la presunción de inocencia de la actual ministra.

Adelantó que el Comité de Ética Universitaria ya concluyó los estudios al respecto de la copia sustancial de la tesis de la ministra. "Están listos para emitir un dictamen" manifestó en entrevista, sin embargo, dice que no conoce los resultados, pero espera tenerlos antes de que se den a conocer.