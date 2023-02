Tribunal ratifica amparo que impide a UNAM hablar sobre el caso Yasmín Esquivel

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- El Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México, confirmó la suspensión provisional que una jueza otorgó a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, para efecto de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no dicte resolutivo sobre el caso del supuesto plagio de la tesis de licenciatura en Derecho.

De esta manera, las autoridades universitarias no podrán emitir resolución, dictamen u opinión alguna, hasta que la juez revise la legalidad de sus actos.

En sesión de este jueves, los magistrados resolvieron, por unanimidad, que el Comité Universitario de Ética de la UNAM, sí podrá pronunciarse sobre detalles que sean de "interés publicó" y sin calificativos.

Al respecto, Alejandro Romano, representante de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, ante dicho Comité, señaló, que la sociedad debe estar informada, siempre que no se afecte la honorabilidad de Yasmín Esquivel, así como la presunción de inocencia y el debido proceso.

Agregó que en un Estado de Derecho, deben prevalecer los principios que protegen a las personas.

La sesión de los magistrados se transmitió en vivo por la plataforma YouTube.