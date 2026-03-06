Tumba de "El Mencho", entre coronas y rosas con figuras de gallo

ZAPOPAN

, Jal., marzo 6 (EL UNIVERSAL).- Cinco días después de lade

alías El Mencho, la tumba delpermanece cubierta por más de una decena dey arreglos florales de rosas rojas y blancas.Algunos de ellos formanen la estética que rodeaba al fundador del(CJNG).El sepulcro se encuentra en el, unubicado a menos de un kilómetro del lugar donde este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó su conferencia matutina acompañada de autoridades estatales.En el camposanto no hay presencia visible deni estatales. Tampoco, como ocurrió el día de la, cuando elementos del Ejército resguardaron la zona mientras la carroza con los restos del capo ingresaba alSin embargo, laparece no haber desaparecido del todo.Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL en el lugar, fue posible observar aque, desde distintos puntos del, seguían con la mirada a quienes se acercaban a la tumba.Algunos de ellosdiscretamente con teléfonos celulares, se tratan de los llamados "", vigilantes que monitorean movimientos en zonas controladas por el crimen organizado, en este caso donde descansa suabatido por las Fuerzas Armadas el pasado 22 de febrero.La tumba, cubierta dey algunas ya marchitas, se ha convertido en unapor los restos de Oseguera Cervantes que fueron reclamados por sus familiares ante la(FGR) y trasladados para su entierro en este municipio de la zona metropolitana de Guadalajara.Mientras tanto, elha buscado marcarrespecto alque acompañó el traslado del cuerpo.Este viernes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana,, aseguró que eldey estatales que escoltó la carroza fúnebre entuvo como objetivoy evitar incidentes, no brindar seguridad alEl funcionario tambiénque exista actualmente unespecial en elpara impedir visitas a la tumba de "El Mencho".Así, entre, arreglos florales yque parecen registrar cada movimiento, el lugar donde descansa uno de los criminales más buscados durante años permanece abierto al público... aunque no necesariamente sin