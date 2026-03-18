Turismo en México crece en 2026 pese a comentarios de Donald Trump

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).- Al augurar que será un "

en

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

", la presidentadescartó que las críticas en contra de México por parte de su homólogo de EU, Donald Trump, tengan una afectación en la llegada delextranjero a nuestro país.En, la mandataria federal afirmó que en el mundo se quiere conocer a nuestro país, y prueba de estos, destacó, es elque registra la llegada deen nuestro país."Solo en enero de 2026 tiene un incremento de llegada deinternacionales del 10% comparado con enero del 2025; 8.6% más dea México. Así como que digan que mala propaganda hay de México pues no, verdad."Como dice Josefina (Rodríguez Zamora, secretaria de, aunque a lo mejor puede impactar en un sector, pero en el mundo entero se quiere conocer. México juega un papel muy importante a nivel internacional, no solo en términos diplomáticos, sino también culturales y de todo tipo. Este año va a ser unen todos sentidos y particularmente en", contestó."¿Entoncesque afecte?", se le preguntó en"Puedeen un sector, tampoco se puede decir que no vaya. Lo cierto, es que sigue aumentando el. Ahora eny previo a, vienen muchos turistas jóvenes de Estados Unidos, y Cancún y particularmente la, pues tiene muchísimosde Estados Unidos y eso continúa, no hay disminución", respondió.