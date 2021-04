Turista estadounidense se ahoga en playa de Zipolite

Un hombre de origen estadounidense murió ahogado la tarde de este miércoles en el mar frente a la playa Zipolite, en el municipio de San Pedro Pochutla, en la región de la Costa de Oaxaca.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (Cepco) confirmó el deceso. De acuerdo con el reporte señaló que el turista fue sacado del agua por salvavidas municipales, quienes le aplicaron los primeros auxilios, pero por el tiempo de sumersión ya no contaba con signos vitales.

Lo identificaron como Ricardo M., de 49 años, originario de Los Ángeles, California, quien visitó este destino de playa, y decidió nadar en mar abierto, pese a las advertencias de los salvavidas y policía turística de no ingresar a zonas peligrosas.

Minutos después de eso, el hombre fue llevado a orillas de la playa por rescatistas, quienes le dieron primeros auxilios, sin embargo, no lograron salvarlo.

El lugar fue acordonado por las corporaciones de seguridad, donde arribó personal de la Fiscalía General de Oaxaca quienes realizaron las indagatorias correspondientes.

Durante 2019 y 2020, esta playa reportó saldo blanco, pese a que casi todo el tiempo las banderas rojas advierten la peligrosidad del mar. De acuerdo con salvavidas del lugar en entrevista con EL UNIVERSAL, estas advertencias casi siempre han sido ignoradas por turistas.

Por ello, además de ser reconocida como la única playa que tolera oficialmente el nudismo, Zipolite es también conocida como "la playa de los muertos", pues previo a estos dos últimos años eran muy comunes los ahogamientos. debido a las fuertes corrientes del mar abierto que bañan esta playa.