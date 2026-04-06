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Turistas abarrotan playas de Progreso, Yucatán

Restauranteros y prestadores de servicios reportan llenos y ventas agotadas en Progreso.

Por El Universal

Abril 06, 2026 05:24 p.m.
A
Turistas abarrotan playas de Progreso, Yucatán

PROGRESO, Yuc., abril 6 (EL UNIVERSAL).- La

Cámara Nacional de Comercio
de Mérida y de Progreso proyectan que al término de las Vacaciones de Semana Santa se genere una derrama económica

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de más de mil 590 millones de pesos, impulsada, principalmente, por el turismo nacional.
El sector empresarial aseguró que el próximo fin de semana arribarán al puerto de Progreso unas 50 mil personas entre viernes, sábado y domingo, lo que detonará la actividad comercial en la zona.
Asimismo, destacaron que un buen número de turistas locales, nacionales e internacionales, también visitaron otros puertos como Sisal y Celestún, los cuales cerrarán las vacaciones con una excelente derrama económica.
Y en el segundo fin de semana del actual periodo vacacional se reportó una buena afluencia de paseantes en las playas yucatecas, principalmente en el puerto de Progreso, donde ayer Domingo de Pascua más de 25 mil personas abarrotaron el Malecón Tradicional.
Los restauranteros tuvieron una excelente derrama económica, pues la mayoría reportó sus establecimientos llenos, además confían que en esta última semana se mantenga, incluso aumente, la afluencia de vacacionistas.
"Los negocios de comidas y bebidas tener una buena captación económica, pues en algunos casos agotaron sus productos; la gran cantidad de visitantes también benefició a los prestadores de servicios y negocios de otros puertos, como Chelem y Chuburná", aseguró Áurea Gómez Novelo, directora municipal de Turismo de Progreso.
Sin embargo, los visitantes pasaron ciertas incomodidades, principalmente por problemas de tránsito debido a la llegada de miles de vehículos particulares que generaron un caos vial en el centro y el malecón.

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