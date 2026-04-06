Turistas abarrotan playas de Progreso, Yucatán

PROGRESO, Yuc., abril 6 (EL UNIVERSAL).- La

de Mérida y de Progreso proyectan que al término de las Vacaciones de Semana Santa se genere una

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de más de mil 590 millones de pesos, impulsada, principalmente, por elEl sector empresarial aseguró que el próximo fin de semana arribarán alunasentre viernes, sábado y domingo, lo que detonará laen la zona.Asimismo, destacaron que un buen número de, nacionales e internacionales, también visitaron otros puertos como Sisal y Celestún, los cuales cerrarán las vacaciones con una excelenteY en eldel actual periodo vacacional se reportó una buena afluencia de paseantes en las, principalmente en el, donde ayer Domingo de Pascua más de 25 mil personas abarrotaron elLostuvieron una excelente, pues la mayoría reportó sus, además confían que en esta última semana se mantenga, incluso aumente, la afluencia de vacacionistas."Los negocios detener una buena captación económica, pues en algunos casos agotaron sus productos; la gran cantidad de visitantes también benefició a losy negocios de otros puertos, como Chelem y Chuburná", aseguró, directora municipal de Turismo de Progreso.Sin embargo, los visitantes pasaron ciertas, principalmente pordebido a la llegada de miles de vehículos particulares que generaron unen el centro y el malecón.