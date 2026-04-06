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Ciencia y Tecnología

¿Qué plantas y flores son seguras tener en casa si tienes gatos?

Conocer plantas seguras ayuda a prevenir problemas digestivos y nerviosos en gatos.

Por El Universal

Abril 06, 2026 05:19 p.m.
A
¿Qué plantas y flores son seguras tener en casa si tienes gatos?

CIUDAD DE MÉXICO

, abril 6 (EL UNIVERSAL).-
Tener plantas en una casa en la que también habitan gatos puede convertirse en todo un reto. No solo por los riesgos de que estos pequeños felinos las derriben, escarben o destruyan, sino por las posibles consecuencias de una intoxicación.

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Los gatos son animales curiosos por naturaleza, por lo que pueden jugar, esconderse y/o masticar las plantas que tengas en el interior o exterior de tu hogar. Lo que muchos dueños de michis olvidan (o no saben), es que hay una gran cantidad de plantas y flores que resultan tóxicas para estos animales.
El contacto de tu gato ya sea superficial o por ingesta, con alguna de las especies peligrosas puede resultar en graves problemas a su sistema digestivo, respiratorio o nervioso, así como daños a otros órganos vitales e incluso, la muerte. Por ello, aquí te contamos qué especies de plantas y flores sí puedes tener en casa sin la preocupación de que vayan a causarle algún daño a tu detective peludo de cuatro patas.

¿Qué plantas y flores son seguras para los gatos?
De acuerdo con el blog veterinario de Purina, estas son algunas plantas y flores que puedes tener en casa sin el temor de que tu gato tenga complicaciones de salud:
Flores seguras para los gatos:
· Flor de cera
· Orquídea Phalaenopsis (también conocida como orquídeas polilla o luna)
· Rosa
· Bromelia sonrojada
· Girasol
· Violeta africana
· Gloxinia
· Hibisco
· Aster
· Celosía
· Zinnia
· Astromelia
· Densa estrella ardiente
· Fresia
· Gerbera
· Eustoma
· Boca de dragón
· Estátice
· Siempreviva azul
· Jazmín de Madagascar
· Matthiola
· Velo de novia
· Cosmos

Plantas seguras para los gatos:
· Bambú
· Manzanilla
· Helecho nido del ave
· Planta del flamenco
· Peperomia sandía
· Helecho de Boston
· Planta de la amistad
· Palma areca
· Helecho cuerno de alce
· Albahaca
· Cilantro
· Eneldo
· Romero
· Salvia
· Pata de elefante
· Palmera Phoenix
· Siemprevivas
· Calateas
· Palma de dama
· Planta cebra
· Melisa
· Atrapamoscas
· Cactus viejito Pfeiff
· Malamadre
· Dama pintada
· Palmera de salón
· Palma de bambú
· Cactus camarón
· Castaño de Guayana

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