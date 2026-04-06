¿Qué plantas y flores son seguras tener en casa si tienes gatos?
Conocer plantas seguras ayuda a prevenir problemas digestivos y nerviosos en gatos.
A
CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (EL UNIVERSAL).- Tener plantas en una casa en la que también habitan gatos puede convertirse en todo un reto. No solo por los riesgos de que estos pequeños felinos las derriben, escarben o destruyan, sino por las posibles consecuencias de una intoxicación.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Los gatos son animales curiosos por naturaleza, por lo que pueden jugar, esconderse y/o masticar las plantas que tengas en el interior o exterior de tu hogar. Lo que muchos dueños de michis olvidan (o no saben), es que hay una gran cantidad de plantas y flores que resultan tóxicas para estos animales.
El contacto de tu gato ya sea superficial o por ingesta, con alguna de las especies peligrosas puede resultar en graves problemas a su sistema digestivo, respiratorio o nervioso, así como daños a otros órganos vitales e incluso, la muerte. Por ello, aquí te contamos qué especies de plantas y flores sí puedes tener en casa sin la preocupación de que vayan a causarle algún daño a tu detective peludo de cuatro patas.
¿Qué plantas y flores son seguras para los gatos?
De acuerdo con el blog veterinario de Purina, estas son algunas plantas y flores que puedes tener en casa sin el temor de que tu gato tenga complicaciones de salud:
Flores seguras para los gatos:
· Flor de cera
· Orquídea Phalaenopsis (también conocida como orquídeas polilla o luna)
· Rosa
· Bromelia sonrojada
· Girasol
· Violeta africana
· Gloxinia
· Hibisco
· Aster
· Celosía
· Zinnia
· Astromelia
· Densa estrella ardiente
· Fresia
· Gerbera
· Eustoma
· Boca de dragón
· Estátice
· Siempreviva azul
· Jazmín de Madagascar
· Matthiola
· Velo de novia
· Cosmos
Plantas seguras para los gatos:
· Bambú
· Manzanilla
· Helecho nido del ave
· Planta del flamenco
· Peperomia sandía
· Helecho de Boston
· Planta de la amistad
· Palma areca
· Helecho cuerno de alce
· Albahaca
· Cilantro
· Eneldo
· Romero
· Salvia
· Pata de elefante
· Palmera Phoenix
· Siemprevivas
· Calateas
· Palma de dama
· Planta cebra
· Melisa
· Atrapamoscas
· Cactus viejito Pfeiff
· Malamadre
· Dama pintada
· Palmera de salón
· Palma de bambú
· Cactus camarón
· Castaño de Guayana
no te pierdas estas noticias
¿Qué plantas y flores son seguras tener en casa si tienes gatos?
SLP
El Universal
Conocer plantas seguras ayuda a prevenir problemas digestivos y nerviosos en gatos.
¿Qué es el lado oscuro de la Luna? Artemis II lo explorará
SLP
El Universal
El lado oscuro de la Luna presenta una corteza más gruesa y numerosos cráteres, según estudios de ESA.
Astronautas de Artemis II logran récord histórico para NASA
SLP
El Universal
Cuatro astronautas, tres estadounidenses y un canadiense, participan en el primer viaje tripulado lunar desde Apolo.