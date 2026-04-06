¿Qué plantas y flores son seguras tener en casa si tienes gatos?

CIUDAD DE MÉXICO

, abril 6 (EL UNIVERSAL).-en una casa en la que también habitan gatos puede convertirse en todo un reto. No solo por los riesgos de que estos pequeños felinos las derriben, escarben o destruyan, sino por las posibles consecuencias de una intoxicación.

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Los gatos son animales curiosos por naturaleza, por lo que pueden jugar, esconderse y/o masticar las plantas que tengas en elde tu hogar. Lo que muchos dueños de michis olvidan (o no saben), es que hay una gran cantidad de plantas y flores que resultan tóxicas para estos animales.El contacto de tu gato ya sea superficial o por ingesta, con alguna de las especies peligrosas puede resultar en graves problemas a su, respiratorio o nervioso, así como daños a otros órganos vitales e incluso, la. Por ello, aquí te contamos qué especies de plantas y flores sí puedes tener en casa sin la preocupación de que vayan a causarle algún daño a tu detective peludo de cuatro patas.¿Qué plantas y flores son seguras para los gatos?De acuerdo con el blog veterinario de Purina, estas son algunas plantas y flores que puedes tener en casa sin el temor de que tu gato tenga complicaciones de salud:para los gatos:(también conocida como orquídeas polilla o luna)· Rosa· Bromelia sonrojada· Girasol· Violeta africana· Gloxinia· Hibisco· Aster· Celosía· Zinnia· Astromelia· Densa estrella ardiente· Fresia· Gerbera· Eustoma· Boca de dragón· Estátice· Siempreviva azul· Jazmín de Madagascar· Matthiola· Velo de novia· Cosmospara los gatos:· Helecho nido del ave· Planta del flamenco· Peperomia sandía· Helecho de Boston· Planta de la amistad· Palma areca· Helecho cuerno de alce· Albahaca· Cilantro· Eneldo· Romero· Salvia· Pata de elefante· Palmera Phoenix· Siemprevivas· Calateas· Palma de dama· Planta cebra· Melisa· Atrapamoscas· Cactus viejito Pfeiff· Malamadre· Dama pintada· Palmera de salón· Palma de· Cactus camarón· Castaño de Guayana