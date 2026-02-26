TV Azteca anuncia concurso mercantil voluntario para reorganizar finanzas

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).-

anunció que solicitará un

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

voluntario como parte de unde reorganización financiera, corporativa y operativa.La televisora, perteneciente a, informó que en los próximos días presentará formalmente la petición correspondiente ante lasLa decisión se produce después de que el grupo realizara unal, en medio de un escenario de presiones financieras y compromisos con acreedores. Según lo expuesto en un comunicado difundido por Grupo Salinas, el objetivo es fortalecer la estructura interna de la compañía y garantizar su estabilidad a largo plazo.Eles una herramienta jurídica a la que pueden recurrir empresas que enfrentany no pueden cumplir con sus pagos de manera regular. Su objetivo principal no es la desaparición de la compañía, sino abrir un espacio legal paray reestructurar deudas.Este procedimiento está diseñado para queconstituidas en México puedan reorganizar sus operaciones cuando atraviesan dificultades económicas, siempre que el negocio siga siendo viable. Uno de los criterios fundamentales es que la empresa tenga mayor valor en funcionamiento que en liquidación.En términos prácticos, elvoluntario busca dar unaparay evitar el cierre definitivo.La diferencia clave radica en que eles el proceso integral que busca salvar a la empresa mediante una, mientras que larepresenta la fase final, cuando ya no es posible mantener la operación y se realiza la liquidación forzosa de bienes.