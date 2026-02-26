TV Azteca anuncia concurso mercantil voluntario para reorganizar finanzas
El concurso mercantil permite a TV Azteca negociar con acreedores y evitar cierre.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).-TV Azteca anunció que solicitará un concurso mercantil
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
voluntario como parte de un plan integral de reorganización financiera, corporativa y operativa.
La televisora, perteneciente a Ricardo Salinas Pliego, informó que en los próximos días presentará formalmente la petición correspondiente ante las autoridades.
La decisión se produce después de que el grupo realizara un millonario pago de impuestos al SAT, en medio de un escenario de presiones financieras y compromisos con acreedores. Según lo expuesto en un comunicado difundido por Grupo Salinas, el objetivo es fortalecer la estructura interna de la compañía y garantizar su estabilidad a largo plazo.
El concurso mercantil es una herramienta jurídica a la que pueden recurrir empresas que enfrentan insolvencia financiera y no pueden cumplir con sus pagos de manera regular. Su objetivo principal no es la desaparición de la compañía, sino abrir un espacio legal para negociar con acreedores y reestructurar deudas.
Este procedimiento está diseñado para que personas físicas o morales constituidas en México puedan reorganizar sus operaciones cuando atraviesan dificultades económicas, siempre que el negocio siga siendo viable. Uno de los criterios fundamentales es que la empresa tenga mayor valor en funcionamiento que en liquidación.
En términos prácticos, el concurso mercantil voluntario busca dar una segunda oportunidad para estabilizar finanzas y evitar el cierre definitivo.
La diferencia clave radica en que el concurso mercantil es el proceso integral que busca salvar a la empresa mediante una reestructuración, mientras que la quiebra representa la fase final, cuando ya no es posible mantener la operación y se realiza la liquidación forzosa de bienes.
no te pierdas estas noticias
TV Azteca anuncia concurso mercantil voluntario para reorganizar finanzas
SLP
El Universal
El concurso mercantil permite a TV Azteca negociar con acreedores y evitar cierre.
Guadalajara será primer destino del trofeo mundialista, confirma Sheinbaum
SLP
El Universal
El trofeo mundialista arribará al Aeropuerto Felipe Ángeles y visitará Guadalajara el sábado 27 de febrero.
CFE reduce deuda financiera 1.6% en 2025, según reporte
SLP
El Universal
Reducción en deuda a corto plazo compensada parcialmente por deuda a largo plazo en CFE.