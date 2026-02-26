logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Fotogalería

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

TV Azteca anuncia concurso mercantil voluntario para reorganizar finanzas

El concurso mercantil permite a TV Azteca negociar con acreedores y evitar cierre.

Por El Universal

Febrero 26, 2026 04:20 p.m.
A
TV Azteca anuncia concurso mercantil voluntario para reorganizar finanzas

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).-

TV Azteca
anunció que solicitará un concurso mercantil

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


voluntario como parte de un plan integral de reorganización financiera, corporativa y operativa.
La televisora, perteneciente a Ricardo Salinas Pliego, informó que en los próximos días presentará formalmente la petición correspondiente ante las autoridades.
La decisión se produce después de que el grupo realizara un millonario pago de impuestos al SAT, en medio de un escenario de presiones financieras y compromisos con acreedores. Según lo expuesto en un comunicado difundido por Grupo Salinas, el objetivo es fortalecer la estructura interna de la compañía y garantizar su estabilidad a largo plazo.
El concurso mercantil es una herramienta jurídica a la que pueden recurrir empresas que enfrentan insolvencia financiera y no pueden cumplir con sus pagos de manera regular. Su objetivo principal no es la desaparición de la compañía, sino abrir un espacio legal para negociar con acreedores y reestructurar deudas.
Este procedimiento está diseñado para que personas físicas o morales constituidas en México puedan reorganizar sus operaciones cuando atraviesan dificultades económicas, siempre que el negocio siga siendo viable. Uno de los criterios fundamentales es que la empresa tenga mayor valor en funcionamiento que en liquidación.
En términos prácticos, el concurso mercantil voluntario busca dar una segunda oportunidad para estabilizar finanzas y evitar el cierre definitivo.
La diferencia clave radica en que el concurso mercantil es el proceso integral que busca salvar a la empresa mediante una reestructuración, mientras que la quiebra representa la fase final, cuando ya no es posible mantener la operación y se realiza la liquidación forzosa de bienes.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

TV Azteca anuncia concurso mercantil voluntario para reorganizar finanzas
TV Azteca anuncia concurso mercantil voluntario para reorganizar finanzas

TV Azteca anuncia concurso mercantil voluntario para reorganizar finanzas

SLP

El Universal

El concurso mercantil permite a TV Azteca negociar con acreedores y evitar cierre.

Guadalajara será primer destino del trofeo mundialista, confirma Sheinbaum
Guadalajara será primer destino del trofeo mundialista, confirma Sheinbaum

Guadalajara será primer destino del trofeo mundialista, confirma Sheinbaum

SLP

El Universal

El trofeo mundialista arribará al Aeropuerto Felipe Ángeles y visitará Guadalajara el sábado 27 de febrero.

CFE reduce deuda financiera 1.6% en 2025, según reporte
CFE reduce deuda financiera 1.6% en 2025, según reporte

CFE reduce deuda financiera 1.6% en 2025, según reporte

SLP

El Universal

Reducción en deuda a corto plazo compensada parcialmente por deuda a largo plazo en CFE.

Xóchitl Gálvez rechaza causar daño moral a Carlos Imaz
Xóchitl Gálvez rechaza causar daño moral a Carlos Imaz

Xóchitl Gálvez rechaza causar daño moral a Carlos Imaz

SLP

El Universal

Xóchitl Gálvez argumenta que su libertad de expresión fue ejercida en un marco legal durante el debate político.