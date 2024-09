Detalles del Incidente de Tráfico de Tyreek Hill

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — Tyreek Hill reconoció el miércoles que pudo haber respondido de mejor manera en los primeros instantes de un incidente de tráfico que acabó con el wide receiver de los Dolphins de Miami esposado y removido de su vehículo por agentes de la policía cerca del estadio del equipo.

Hill también manifestó que quiere que uno de los oficiales involucrados en el incidente sea despedido de la fuerza policial.

El astro indicó que desea haber hecho ciertas cosas "un poco diferente" el domingo, como haber bajado el cristal de su vehículo cuando los agentes le dieron esa orden. En su lugar, la subió. La situación escaló a partir de entonces.

"Diría que pude haber actuado mejor", señaló Hill. "Pude bajar mi ventana en ese instante. Pero lo que pasa conmigo, es que no quería generar atención, no quería que tomasen fotos en ese momento. Pero al final, soy un ser humano. Tengo que cumplir con las reglas. Tengo que hacer lo que todo el mundo hubiera hecho".

"Ahora bien, ¿eso les da el derecho de que me peguen? Desde luego que no", añadió.

La directora de la policía de Miami-Dade, Stephanie Daniels, abrió una investigación de asuntos internos el mismo domingo y un agente fue colocado en licencia administrativa. Ese policía, Danny Torres, quiere volver al trabajo de inmediato, dijo su abogado esta semana. Por su parte, los Dolphins exigieron una respuesta "rápida y firme" contra los agentes involucrados.

Hill fue enfático cuando se pronunció sobre las medidas que se deben tomar contra el oficial.

"Fuera. Fuera. Fuera. Fuera. Fuera. Se tiene que ir", dijo Hill. "En ese instante, no sólo me maltrató, pero tampoco tuvo respuesto hacia mis compañeros. Habló locuras hacia ellos y ellos ni siquiera hicieron algo... Nada más iban caminando por la acera. Que lo saquen".

Hill fue sacado de su auto cerca del estadio Hard Rock a menos de tres horas de la patada inicial del partido de la primera fecha. Los oficiales llevaron a Hill hacia la acera y fue esposado.

En ese momento su compañero Calais Campbell estacionó su camioneta enfrente y salió para preguntar qué sucedía. El oficial le ordena a Campbell regresar a su auto antes de decirle que van a multarlo por bloquear la calle. Al poco tiempo también lo esposaron.

Hill recibió una citación por conducción desordenada y no usar el cinturón de seguridad.

Los Dolphins enfrentan el jueves a los Bills de Buffalo. Hill dijo que aprovechará el partido como terapia, un escape para no pensar sobre el incidente. Señaló que no se arrodillará, algo que muchos jugadores han hecho en años recientes para protestar contra la brutalidad policial o no dar recursos financieros a la policía.

"Ahora mismo, únicamente me concentro en mi trabajo y eso es jugar fútbol", dijo Hill. "Es todo lo que puedo hace hacer, ser el mejor jugador posible"