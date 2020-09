UAM supera a la UNAM en ranking global de universidades

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) superó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el ranking de universidades que publica el Times Higher Education (THE), en el que la universidad británica de Oxford fue designada por quinto año consecutivo la mejor del mundo.

Estados Unidos ocupa ocho de los diez primeros puestos.

En México, con 16 centros, destacan la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Tecnológico de Monterrey, entre el puesto 601 y el 800.

De acuerdo con los resultados más recientes del Times Higher Education Ranking Mundial de Universidades 2021, la universidad más grande de México, y con el mayor presupuesto, ya no se encuentra ni siquiera entre las mejores 800 del mundo.

Antes de ella, están la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en el 601; mientras que la UNAM se encuentra en el lugar 801.

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) está mucho más abajo, y no entró en el ranking ni siquiera dentro de las mil mejores. Las mejores universidades del mundo son Oxford, en Reino Unido; Stanford, Harvard, y Caltech, todas en Estados Unidos.

El ranking cuenta a más de mil 500 universidades de 93 países y regiones del mundo; y está basado en 13 indicadores que mide el desempeño de las instituciones en cuatro áreas: enseñanza, investigación, transferencia de conocimientos y presencia internacional.

Entre los centros educativos mexicanos también figuran la Universidad Autónoma de Baja California, en el lugar 1001; y la Universidad Autónoma de Hidalgo, de Nuevo León y de Puebla.