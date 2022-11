"Uber Moto, un riesgo para usuarios y conductores"

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- El diputado René Oyarvide Ibarra, integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del estado consideró que no existe el andamiaje legal para que la empresa Uber preste ahora el servicio de transporte en motocicletas, lo cual además representa un riesgo mayor de accidentes tanto para conductores como para usuarios.

El legislador refirió "lo veo muy complicado, hay que recordar que hemos tenido un problema muy grande con el tema de los motociclistas, ya que hay una falta de costumbre de respeto y cultura vial, muchas veces no usan el casco, no traen placas, no usan chaleco distintivo, etcétera... entonces todo esto genera que las motocicletas en San Luis Potosí no sean un medio de transporte seguro".

Dijo además que tan solo hay que revisar el índice que se ha ido a la alza con los repartidores de alimentos en motocicletas, en donde desgraciadamente hasta la vida han perdido algunos de ellos que también trabajan en este tipo de plataformas, ahora sumarle la vida de un pasajero "no veo el andamiaje legal para que pueda ser posible".

Añadió que para empezar tendrían que estar obligados a contratar un seguro que cubriera todos los gastos, incluyendo los de los pasajeros para garantizar que en caso de accidente esté todo asegurado, asimismo refirió que el Congreso del Estado le "meterá lupa" a esta situación, pero sostuvo que ve complicado que se pueda avalar por el Poder Legislativo.