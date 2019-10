Uber pide a México unirse a debate internacional de impuestos

La plataforma digital de servicios de transporte Uber espera que el gobierno de México se una a la discusión internacional para el cobro de impuestos y no se haga de manera unilateral, dijo el director general de Uber México, Federico Ranero.

Al referirse a la iniciativa de cobro de impuestos que se discute en el Congreso, afirmó: "De alguna forma la economía digital tiene muchas implicaciones a nivel global (...) queremos que se respeten esas prácticas a nivel internacional", expuso durante el Foro The Economist.

El director general de Uber México dijo que hay iniciativas en discusión en la organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y en el G-20 que tienen relación con la forma de cobrar impuestos por lo que afirmó que sería importante que en México haya coordinación con esos organismos y no se tome la vía unilateral.

Recordó que desde hace cuatro meses se incorporaron a un mecanismo voluntario de pago de impuestos por el cual los conductores se formalizaron.