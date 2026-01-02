Ulises Lara es nombrado fiscal especial en la FGR

La fiscal general Ernestina Godoy nombró a Ulises Lara López como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR).

Tras el nombramiento, Lara López agradeció la confianza de la fiscal general y aseguró que trabajará por la justicia.

"Agradezco la confianza vertida en mi persona, tengan la certeza de que como siempre, estaremos trabajando por la justicia", escribió a través de redes sociales.

Ulises Lara López se mantuvo al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de manera interina, luego de que Ernestina Godoy dejó el cargo, tras no ser ratificada por el Congreso local para un nuevo periodo de cuatro años.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí