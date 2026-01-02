Ulises Lara es nombrado fiscal especial en la FGR
Ernestina Godoy lo nombró como titular de la Fiscalía de Asuntos Relevantes.
La fiscal general Ernestina Godoy nombró a Ulises Lara López como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR).
Tras el nombramiento, Lara López agradeció la confianza de la fiscal general y aseguró que trabajará por la justicia.
"Agradezco la confianza vertida en mi persona, tengan la certeza de que como siempre, estaremos trabajando por la justicia", escribió a través de redes sociales.
Ulises Lara López se mantuvo al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de manera interina, luego de que Ernestina Godoy dejó el cargo, tras no ser ratificada por el Congreso local para un nuevo periodo de cuatro años.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Ley contra extorsión: reunión estratégica con Ernestina Godoy
En evento de alto nivel se discute la implementación de ley contra extorsión en todos los estados
no te pierdas estas noticias
Ulises Lara es nombrado fiscal especial en la FGR
El Universal
Ernestina Godoy lo nombró como titular de la Fiscalía de Asuntos Relevantes.
Reportan primer feminicidio del año en Durango
El Universal
Una mujer fue asesinada presuntamente por su esposo el 1 de enero; el agresor sigue prófugo.
Cuatro muertos tras choque e incendio en carretera Victoria–Zaragoza
Redacción
El accidente involucró a un auto, un tráiler y una pipa en el kilómetro 36.