Última dispersión de Pensión Bienestar 2025 será en noviembre

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Gobierno de México inició la última dispersión del año correspondiente al bimestre noviembre-diciembre 2025 de la Pensión del Bienestar.

Este apoyo de 6 mil 200 pesos será entregado a millones de adultos mayores, personas con discapacidad, madres trabajadoras y mujeres de 60 a 64 años.

A continuación, se detallan las fechas oficiales, los bancos donde se puede retirar el dinero y las formas más sencillas de consultar el saldo.

¿Cuándo depositan el último pago de la Pensión del Bienestar 2025?

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, el último pago del año se realiza del 3 al 27 de noviembre de 2025. El depósito se efectúa de manera escalonada, conforme a la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario, para evitar saturaciones en los bancos y cajeros automáticos del Banco del Bienestar.

¿Dónde puedo retirar mi dinero de la Tarjeta Bienestar?

Los beneficiarios pueden retirar efectivo en cualquier cajero automático o sucursal bancaria, aunque algunos bancos cobran comisión por el uso del servicio. La excepción es el Banco del Bienestar, donde los retiros y consultas de saldo son gratuitos.

Entre los bancos disponibles para retirar con comisión se encuentran: Afirme, Banamex, Banco del Bajío, Banorte, BBVA, HSBC, Inbursa, Banco Azteca, Santander, Scotiabank, BanCoppel y Banjército.

¿Cómo consultar el saldo sin acudir al banco?

Existen dos métodos prácticos para verificar si el depósito ya se realizó:

* Vía telefónica: Llama al 800 900 2000, selecciona la opción 1, ingresa los 16 números de tu tarjeta y tu año de nacimiento. El sistema te dirá tu saldo disponible.

* Desde la app del Banco del Bienestar: Descarga la aplicación oficial, regístrate con tu tarjeta y NIP, y podrás consultar tu saldo en cualquier momento sin costo.

¿Qué hacer si mi depósito no aparece reflejado?

Si después de varios días tu apoyo no ha llegado, se recomienda verificar que la tarjeta esté activa y no presente bloqueos. También puedes acudir directamente a una sucursal del Banco del Bienestar o comunicarte al número de atención del programa para recibir asistencia personalizada.

¿Qué recomendaciones deben seguir los beneficiarios?

Se aconseja no compartir datos personales o bancarios, evitar acudir con intermediarios y utilizar únicamente canales oficiales. Además, se recomienda retirar el dinero en cajeros dentro de zonas seguras y durante el día.