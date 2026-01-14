Un invento, supuesta petición de EU sobre morenistas: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó este miércoles que Estados Unidos (EU) o el Presidente Donald Trump le hayan planteado procesar a figuras de Morena por presuntos vínculos con el crimen organizado.

En conferencia matutina, la mandataria federal respondió a preguntas sobre un reportaje publicado en un diario estadounidense que mencionaba a personajes de la política mexicana, como el Gobernador de Sinaloa y el exgobernador de Tabasco, presuntamente relacionados con actividades ilícitas.

"Nunca se ha tocado ese tema, ni en las reuniones que tenemos cada mes con autoridades de Estados Unidos, ni en llamadas telefónicas. No ha habido ninguna solicitud en ese sentido", afirmó.

"Eso dicen los medios, algunos medios, que la verdad inventan, inventan cosas. Recientemente, el reportaje del Wall Street Journal, no sé exactamente qué planteó, que nada que ver con lo que se habló en la llamada. Ni se ha planteado nunca", añadió.

La titular del Poder Ejecutivo destacó que tampoco existe relación entre la cancelación de visas a políticos mexicanos y un supuesto plan de investigación contra Morena.

"Cuando preguntamos por las visas, ellos dijeron que es una relación individual entre el gobierno y quien solicita la visa. No hay un grupo especial ni un caso planteado", explicó.

Sheinbaum insistió en que en México no puede haber detenciones por motivos políticos y que la justicia no debe usarse como vendetta. "Si alguien comete un delito, sea rector, periodista o político, debe responder ante la Ley. Pero no puede haber persecución política", dijo.

Finalmente, Sheinbaum reiteró que su gobierno busca garantizar el cumplimiento de la ley y proteger a los sectores más vulnerables. "Nuestra lucha es por la democracia y porque la justicia se aplique siempre, sin privilegios ni excepciones", concluyó.

La estrategia de ligarnos al narco fue planeada: Alcalde

La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, afirmó a principios de año que los señalamientos que buscan vincular al movimiento de la Cuarta Transformación (4T) con el crimen organizado forman parte de una estrategia diseñada por consultores extranjeros contratados por la oposición.

En entrevista con Los Periodistas en el programa de "Los Periodistas", que se transmite todos los domingos por Canal Once, sostuvo que estas acusaciones son "grotescas y absurdas".

Además, recordó que los únicos casos acreditados judicialmente corresponden a gobiernos anteriores, como el de Genaro García Luna en la administración de Felipe Calderón.

Alcalde advirtió que la derecha mexicana recurre a campañas digitales y narrativas de manipulación para desestabilizar al Gobierno, pero aseguró que dichos intentos se han topado con el respaldo popular hacia la transformación.

De cara a la elección de 2027, anticipó que 2026 será un año intenso por los procesos internos de Morena, en los que se definirán más de mil 700 candidaturas, incluidas 17 gubernaturas.