Un perro "toma clases" en secundaria de Durango

Un perro de nombre "Nacho" se volvió viral en redes sociales por tomar clases en una secundaria de Durango, hasta donde llegó acompañando a su dueño.

A través de Instagram, la profesora compartió una foto del perrito muy quieto sentado en uno de los pupitres.

"Hoy tuve un alumno muy perrón se llama 'Nacho' y se vino detrás de su dueño, así que lo dejé entrar a clases".

La maestra de la Escuela Secundaria Técnica 53 señaló que permitió que "Nacho" se quedara a tomar clases para que no se saliera y no fuera atropellado.

La imagen del perrito color miel con tonos blancos causó ternura entre los usuarios de la red social, quienes también felicitaron a la docente por su gran corazón y humanidad hacía los animales.

"Más atento que muchos de los alumnos", "No vales mil!!! Vales un millón Maestra Lucelly", "El atento a la clase", "Más personas como tú en el mundo" y "Que bella persona eres", fueron algunos de los comentarios.