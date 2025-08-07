Una persona muerta y municipios afectados por Onda Tropical 20 en Veracruz
Las intensas lluvias de la Onda Tropical 20 dejan un fallecido y múltiples municipios afectados en Veracruz.
XALAPA, Ver., agosto 7 (EL UNIVERSAL).- Una persona muerta y once municipios de la región sur de Veracruz con algún tipo de afectación fue el saldo de las intensas lluvias que dejó a su paso la Onda Tropical 20.
El Sistema Estatal de Protección Civil, reportó el fallecimiento de una persona en el municipio de San Juan Evangelista: se trató de un sacerdote católico que viajaba en una camioneta y fue arrastrado por la corriente de un río.
Además, fueron rescatadas seis personas que intentaban cruzar ríos crecidos.
Hubo encharcamientos, caída de árboles e inundaciones en viviendas y vialidades, así como deslaves y un puente afectado y once localidades permanecen incomunicadas por desbordamiento de seis corrientes.
El gobierno estatal, informó que con la participación de autoridades federales y municipales, se atienden afectaciones.
En Sayula de Alemán, Saltabarranca y Jesús Carranza se realizan trabajos de limpieza, restablecimiento de servicios y verificación de daños en infraestructura.
En este último municipio se reportan cuatro deslaves y se inspeccionan vías férreas; mientras que en Veracruz se registran daños menores en el puente Torrentes.
Las fuerzas de tarea se mantienen desplegadas en la zona, con monitoreo constante de ríos y recorridos de atención.
