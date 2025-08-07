logo pulso
Exposición Japón: del mito al manga llega al Museo Franz Mayer de Ciudad de México

Exposición 'Japón: del mito al manga' llega al Museo Franz Mayer de Ciudad de México

Una persona muerta y municipios afectados por Onda Tropical 20 en Veracruz

Las intensas lluvias de la Onda Tropical 20 dejan un fallecido y múltiples municipios afectados en Veracruz.

Por El Universal

Agosto 07, 2025 08:12 p.m.
XALAPA, Ver., agosto 7 (EL UNIVERSAL).- Una persona muerta y once municipios de la región sur de Veracruz con algún tipo de afectación fue el saldo de las intensas lluvias que dejó a su paso la Onda Tropical 20.

El Sistema Estatal de Protección Civil, reportó el fallecimiento de una persona en el municipio de San Juan Evangelista: se trató de un sacerdote católico que viajaba en una camioneta y fue arrastrado por la corriente de un río.

Además, fueron rescatadas seis personas que intentaban cruzar ríos crecidos.

Hubo encharcamientos, caída de árboles e inundaciones en viviendas y vialidades, así como deslaves y un puente afectado y once localidades permanecen incomunicadas por desbordamiento de seis corrientes.

El gobierno estatal, informó que con la participación de autoridades federales y municipales, se atienden afectaciones.

En Sayula de Alemán, Saltabarranca y Jesús Carranza se realizan trabajos de limpieza, restablecimiento de servicios y verificación de daños en infraestructura.

En este último municipio se reportan cuatro deslaves y se inspeccionan vías férreas; mientras que en Veracruz se registran daños menores en el puente Torrentes.

Las fuerzas de tarea se mantienen desplegadas en la zona, con monitoreo constante de ríos y recorridos de atención.

SLP

El Universal

Las intensas lluvias de la Onda Tropical 20 dejan un fallecido y múltiples municipios afectados en Veracruz.

