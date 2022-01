UNAM advierte de riesgos por alza de contagios de Covid

La Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus de la UNAM advirtió que mientras más casos de Covid-19 haya, existe mayor riesgo de que se generen nuevas variantes o una más fuerte.

En el marco de la cuarta ola de contagios del virus, el vocero de la comisión, Mauricio Rodríguez Álvarez explicó que aún no está claro si ómicron dejará menos secuelas en los enfermos que las variantes anteriores, por lo que no es conveniente que existan tantos casos.

Por ello, lanzó un llamado a limitar la convivencia social y avanzar en la vacunación contra el SARSCov-2 para romper la cadena de contagios.

Rodríguez Álvarez añadió que las únicas contraindicaciones para vacunarse es tener síntomas del padecimiento o antecedente de una alergia fuerte al biológico por la cual hubiese requerido hospitalización, pero que si una persona ya se enfermó de Covid-19 y se recuperó, puede ser vacunada.

"Si está dentro de los 10 días desde que inició su enfermedad y ya no tiene ningún síntoma, ya salió de esa etapa aguda, puede ser mejor que se vacune, de lo contrario se retrasará la vacunación y es probable que posteriormente no encuentre dónde vacunarse", recomendó el profesor del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM.

El especialista advirtió que debido a la capacidad de la variante ómicron provocar numerosos casos en poco tiempo, se estima que la mitad de la población mundial podría entrar en contacto con el virus en el transcurso de las próximas semanas, razón por la que enfatizó en la importancia de no generar rezago en el esquema de vacunación en todo el territorio nacional.

Detalló que no es lo mismo infectarse que enfermarse de Covid-19.

"El virus puede llegar en cantidades bajas y no causar enfermedad sintomática. También es posible que llegue y, como estás vacunado, cause una sintomatología mucho más leve de la cual quizá no te des cuenta, ya que tus síntomas serán leves y te recuperarás más rápido", precisó.

Aseguró que las personas vacunadas están protegidas de enfermedad grave, aun cuando sólo tienen el esquema primario completo, por lo que recordó que el uso correcto de cubrebocas es como se pueden prevenir más contagios, pues las vacunas no los previenen en su totalidad.