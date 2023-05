UNAM da de baja a profesor que abusó sexualmente de alumna

A-AA+

NAUCALPAN, Méx., mayo 29 (EL UNIVERSAL). - Autoridades del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan anunciaron que fue despedido de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) uno de sus docentes, luego de que una alumna y su familia acudieron a denunciar al maestro sobre abuso sexual, desde el pasado mes de noviembre, informaron fuentes oficiales.

Una estudiante del CCH Naucalpan, menor de edad, habría sido agredida sexualmente por su profesor de educación física, de lo cual se percataron sus familiares, especialmente su madre, quien notó cambios drásticos en la conducta de la joven, desde los meses de octubre y noviembre en que decidieron acudir a denunciar al maestro.

Sobre la denuncia penal que presentó la madre de la alumna, autoridades universitarias informaron este 28 de mayo que "la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de Violencia de Género de la UNAM y la Dirección del CCH Naucalpan han estado en contacto permanente con nuestra alumna y su familia, ofreciéndoles en todo momento acompañamiento emocional, así como apoyo legal y académico, hasta el día de hoy".

"Dado que la familia de nuestra alumna priorizó el proceso penal en contra del profesor denunciado, nos solicitó expresamente y por recomendación de sus abogados".

La familia de la menor habría pedido "estricta secrecía sobre la denuncia y los hechos relacionados. Resguardo de espacios para desahogar las posibles pruebas periciales. Que no se aplicará el Protocolo para la atención de casos de violencia de género de la UNAM. Que no se levantaran actas de hechos en el plantel o en la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de Violencia de Género de la UNAM y que se gestionaran y atendieran varias reuniones de seguimiento con autoridades universitarias fuera de las instalaciones del plantel", informaron autoridades del CCH Naucalpan en un comunicado.

Además, pidieron que la alumna continuara su proyecto académico a distancia, indicaron directivos de este plantel de la UNAM.

"Todo lo anterior se atendió, tal como lo solicitó la familia de nuestra alumna, junto con sus abogados. Para apoyar de manera integral a nuestra alumna en formato a distancia, se conformó un equipo de profesoras y profesores del plantel Naucalpan. Este equipo de docentes, al que le estamos profundamente agradecidos, hasta el día de hoy sigue apoyando académicamente a nuestra alumna", aseguraron directivos del CCH Naucalpan.

En cuanto a la sanción al maestro "una vez realizados los procesos disciplinarios y administrativos, el profesor denunciado fue rescindido y no tiene ningún vínculo laboral con la UNAM", desde el pasado mes de noviembre, señalaron fuentes universitarias.

"El plantel Naucalpan seguirá apoyando a las autoridades responsables en las investigaciones periciales del proceso penal que sigue en curso", además continuarán "ofreciendo todo el apoyo institucional a la alumna y a sus familiares, en el marco de sus atribuciones y competencias. Asimismo, rechaza cualquier tipo de violencia que atente contra la dignidad, integridad y el goce de los derechos humanos de los miembros de nuestra comunidad universitaria", expresaron autoridades de la dirección de este CCH.

En tanto, los estudiantes colocaron mantas en las puertas de este Colegio, en las que expresan que "¡no permitimos la entrada a extorsionadores, acosadores, agresores y violadores!"

En cuanto, autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) iniciaron una investigación por este caso desde los últimos meses del año pasado, sin embargo, al obtener de un juez una orden de aprehensión, el profesor del CCH ya había huido, señalaron familiares de la joven quienes presumen que el maestro fue alertado.