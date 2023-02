UNAM, impedida para hablar sobre caso Yasmín Esquivel

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- Un juzgado otorgó una suspensión a la ministra Yasmín Esquível Mossa, quien había presentado una amparo para impugnar, por diversas irregularidades, al Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que investiga el plagio de tesis.

En el documento le solicitan al rector de la UNAM, Enrique Graue que se abstenga de emitir comunicados, boletines o cualquier publicación relacionada con el caso del plagio de tesis de 1986 y 1987 en el que ella y el abogado Édgar Ulises Báez están implicados.

Así lo establece el documento:

"La medida cautelar concedida también tiene por efecto que las autoridades responsables y todas aquellas que tengan intervención en el asunto, se abstengan de emitir comunicados o conferencias de prensa en los que divulguen información relativa al caso, pues como se relató, ello atenta contra el principio de presunción de inocencia en su vertiente extraprocesal; principio que de igual forma es aplicable al derecho administrativo sancionador y no sólo al derecho penal".

En la medida cautelar argumentan que se trata de "no seguir perjudicando el derecho al honor" de la ministra de la Corte, pues se afectaría la presunción de inocencia.

De acuerdo con el documento les pide actuar con moderación en sus opiniones y puntos de vista.

"Sin que lo anterior pueda considerase que afecta la libertad de expresión de las autoridades responsables, pues no debe olvidarse que las autoridades públicas deben tener en cuenta sus responsabilidades y obligaciones como servidores públicos y actuar con moderación cuando expresen sus opiniones y puntos de vista en cualquier circunstancia en que, a los ojos de un observador razonable, puedan comprometer objetivamente su cargo, su independencia o imparcialidad en los asuntos que conocen conforme a sus atribuciones y facultades legales", escriben en el documento de Amparo.

La Facultad de Derecho de la FES Aragón, había determinado que en el caso de las tesis la de la ministra se trataba de una copia sustancial de la de Édgar Báez, quien la presentó un año antes, por lo que el caso terminó en el Comité de Ética analizar esta situación.