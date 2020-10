UNAM inicia proceso para expulsar a dos profesores por comentarios sexistas

El tribunal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inició el proceso para expulsar a dos profesores de la Facultad de Química, acusados de hacer comentarios sexistas durante sus clases en línea.

"Se tomó la medida de inmediatez para decretar la terminación del contrato, independientemente del proceso legal que hay que ofrecerles, como corresponde: su derecho de audiencia y mantener el principio de inocencia, pero el tribunal maneja la decisión de expulsarlos y que no tengan ninguna oportunidad de seguir frente a grupos", indicó Eduardo López Betancourt, presidente de este organismo.

Se trata de dos docentes de asignatura de los departamentos de Fisicoquímica y Matemáticas, quienes el pasado miércoles fueron separados de "cualquier contacto con estudiantes", según dio a conocer la Facultad.

Este jueves, el Tribunal Universitario inició el proceso jurídico para expulsar de manera definitiva, y con ello dar por concluida toda relación laboral, de dos profesores de la Facultad de Química, quienes fueron denunciados por violentar la dignidad de las estudiantes universitarias.

La víspera, el director de la Facultad de Química presentó por escrito dos denuncias en contra de los profesores.

De acuerdo con la información que han dado a conocer colectivos de estudiantes uno de los catedráticos Arturo Zentella, le dijo a una de sus estudiantes que "como ahora no es presencial [la clase], no te puedo proponer sexo, así es que no se me ocurre" cuando esta le preguntó cómo le podía hacer para reponer su inasistencia a una clase.

Otro de los profesores, Mario Chin, hizo un comentario de dos minutos que él mismo calificó de vulgar en el que decía que era necesario golpear a una mujer para que tuviera relaciones sexuales con él.