UNAM invita a alumnos a usar cubrebocas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 1 (EL UNIVERSAL).- Después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) diera por concluida la pandemia de Covid-19 el pasado 5 de mayo, y cuatro días después lo hiciera el gobierno mexicano, el día de ayer, la UNAM señaló que "el virus circula ampliamente a nivel comunitario en gran parte del país", por lo que recomendó seguir utilizando cubrebocas en espacios cerrados y solo en caso de tener síntomas de enfermedad respiratoria aguda.

Sin embargo, no significa que haya un repunte en cuanto a las hospitalizaciones y número de defunciones ocasionadas por Covid-19, especificó, sino que se trata de una invitación a su comunidad estudiantil, ante el próximo inicio de actividades presenciales en todos sus campus, indicó Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión de Atención de la Emergencia Covid-19 de la UNAM.

----Casos positivos reducen en las últimas tres semanas

En la "Plataforma de información geográfica de la UNAM sobre Covid-19 en México", refiere que, en las últimas tres semanas, se calcula un promedio de 333 casos positivos diarios y dos defunciones al día.

No obstante, en la penúltima semana reportó 243 casos positivos diarios y una defunción al día; y al pasado 30 de julio comunicó mil 100 casos activos.

Plataforma de información geográfica de la UNAM sobre Covid-19 en México. Foto: Especial

Cifras muy por debajo de las que se presentaron en julio del año pasado, cuando el pico de incidencia acumulada alcanzó los 46 mil 600 casos, o el de enero de 2022 que fue de 81 mil 300 casos positivos diarios.

Por otra parte, de acuerdo con datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud (Ssa), existían 3 mil 558 caso activos al 25 de junio de 2023 (su último reporte); y de éstos, 9.57% están hospitalizados y 90.43% son casos ambulatorios.

----Medidas para evitar nueva ola de contagios: UNAM

Finalmente, la UNAM señaló que para evitar una nueva ola de contagios de Covid-19, es recomendable continuar con las medidas generales de prevención, como el uso de cubrebocas en lugares cerrados, y especialmente aquellas personas con síntomas de enfermedad respiratoria aguda, como gripa, catarro, tos, dolor de garganta, etcétera.

Así como aislarse de tres a cinco días para evitar contagiar a más personas, no automedicarse y buscar asistencia médica.