UNAM reconoce retraso en pagos a personal académico

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reconoció que el problema en la falta de pagos a personal académico surgió por el confinamiento obligado del personal de base y de confianza en la Facultad de Ciencias; así como por el desfasamiento de los calendarios a causa de la pandemia.

A través de un comunicado, la UNAM dijo que la administración central está consciente de que el problema también pudiera llegar a existir en otras entidades académicas.

Asimismo, aseguró que la Secretaría Administrativa de la Universidad se encuentra trabajando en la resolución de la problemática, de la cual tiene conocimiento y ha enviado ya los pagos con las aclaraciones pertinentes a los casos resueltos.

De este modo, pone a disposición el correo aclaracionespagos2021SA@unam.mx con el fin de atender de manera particular cualquier inquietud o irregularidad detectada en los pagos efectuados al personal académico de asignatura y ayudantes de profesor, para que éstos sean debidamente aclarados.

El pasado 14 de marzo la UNAM informó que ha enfrentado problemas de retraso en el pago de los salarios de sus profesores de asignatura, situación que ellos habían denunciado desde principios de febrero.

Por medio de un escrito, la institución calificó la situación de "inédita" y reconoció que la misma ha generado inconvenientes a los maestros, y que hasta esa fecha logró cubrir los adeudos que tenía pendientes, pero no con la totalidad de los profesores a quienes no ha pagado sus sueldos.

"Derivado del confinamiento obligado del personal por la emergencia sanitaria, que se tradujo en complicaciones de carácter administrativo, la Universidad Nacional Autónoma de México ha enfrentado problemas de retraso en el pago de las percepciones de profesores y profesoras de asignatura en algunas facultades", dijo en su comunicado emitido aquel domingo.

"En la Universidad, sensibles a los inconvenientes que esta situación inédita ha causado a sus docentes, hemos podido cubrir a la fecha los adeudos que se tenían con un número importante de ellos y ellas. Sin embargo, todavía falta por resolverse la situación de algunos docentes".

Desde el pasado 16 de febrero, profesores de la Facultad de Ciencias iniciaron una protesta a través de redes sociales en la que, mediante el hashtag #UNAMNoPaga denunciaban los adeudos de la institución que, según los profesores de asignatura y adjuntos consultados, se remonta a cuando menos seis meses cuando comenzaron a recibir sus cheques de pago con reducciones de hasta 50% a pesar de que la carga de trabajo durante la pandemia por Covid-19 se ha incrementado.

Los maestros denunciaron que hubo casos de compañeros suyos que no habían cobrado desde agosto. El caso que los llevó a la indignación y a tomar la determinación de irse a paro de labores, dieron a conocer los profesores, fue el de uno de sus compañeros cuyo cheque, correspondiente a la quincena del 1 al 15 de marzo de 2021, se le descontaron 7 mil 477 pesos, por lo que cobró 2 pesos.

"Se declara un paro total de las labores docentes que se realizan en la facultad de Ciencias a partir del 16 de marzo de 2021 y hasta que las autoridades universitarias resuelvan el pliego petitorio", señalaron en un comunicado emitido en su cuenta de Twitter.

"Se declara la suspensión de todas las clases a distancia en los cursos de la Facultad de Ciencias. Quedan excluidas todas aquellas actividades que no consistan en clases de asignaturas obligatorias".

En un pliego petitorio que enviaron al rector Enrique Graue Wiechers el pasado 12 de marzo, los docentes demandan de manera urgente el pago inmediato y reintegración de las prestaciones y adeudos de sueldos descontados a todos los trabajadores afectados; transparencia y desglose de las percepciones y deducciones en los talones de pago; no cobrar adeudos de sueldos por montos mayores al 30% del excedente del salario mínimo; funcionamiento óptimo de la oficina virtual; un bono por Covid-19 de 20 mil pesos por semestre laborado; y el pago retroactivo de los gastos hechos para la implementación de las clases en línea.