UNAM tiene como alternativa presentar demanda civil contra ministra: Experto

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 21 (EL UNIVERSAL).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene como alternativa en el caso del plagio de tesis por parte de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, levantar una demanda civil ante un juez para que resuelva este asunto, dice el académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Luis de la Barreda Solórzano.

"A mí me parece que lo que procede, es que la UNAM plantee el asunto mediante una demanda civil ante un juez, y el juez tendría que abrir un expediente y siguiendo el debido proceso y analizando todas las pruebas, tendría que tomar una decisión", señala en entrevista con EL UNIVERSAL.

Dice que si la UNAM presenta esta demanda "habrá cumplido con lo que puede hacer, sin violentar su orden jurídico".

Agrega que como la máxima casa de estudios es la agraviada, "la UNAM podría presentar la demanda solicitando que la autoridad judicial invalide el título de la ministra Yo veo esto perfectamente posible y además me parece que sería una buena salida por parte de la UNAM para que este acto no quede impune.

"Y para que un sitial de nuestro máximo tribunal de justicia no esté indebidamente ocupado por alguien que hizo su carrera de abogada fraudulentamente"

El investigador del IJJ asegura que, en estos momentos, existen todos los elementos de prueba que acreditan que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación plagió una tesis.

"La conducta de la ministra fue horrible al pretender imputarle al plagiado, el plagio. Esto que hizo, habla muy mal de ella", asegura.

Asegura también que el caso de plagio por parte de la ministra se resolverá antes de que concluya su gestión al frente de la UNAM, el rector Enrique Graue Wiechers.

"El rector se va en noviembre y apenas estamos en enero, por lo que falta un buen tiempo. Es decir, hay tiempo para que el asunto se resuelva durante la gestión del rector Graue", agrega.