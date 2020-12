Universidad de Guanajuato ofrece 12 ultracongeladores para vacuna

La Universidad de Guanajuato (UG) facilitará 12 equipos de ultracongelación a la Secretaría de Salud de Guanajuato para conservar correctamente la primera vacuna contra el Covid-19 que llegará al país. El rector general de la UG, Luis Felipe Guerrero Agripino, informó que la institución sumará su equipo de red fría y recursos humanos a los esfuerzos para implementar el Plan Nacional de Vacunación contra el coronavirus. Ofreció los ultracongeladores para almacenar unidades de la vacuna fabricada por Pfizer-BioNTech, que requiere mantenerse a una temperatura de -70 grados centígrados.

La Universidad de Guanajuato dispone de 25 ultracongeladores, 12 de los cuales determinó que se podrán destinar para la conservación de los biológicos. "Estos ultracongeladores tienen la capacidad de almacenar las vacunas en las condiciones que especifican los fabricantes", aseveró. Guerrero Agripino anunció que la Universidad de Guanajuato lanzará una convocatoria para que la comunidad del área de Ciencias de la Salud se sume al Plan Nacional de Vacunación.

"Como universidad pública que nos debemos a la sociedad estamos altamente comprometidos con esta causa e iremos redoblando nuestros esfuerzos para todo aquello que esté a nuestro alcance para poder estar allí en esos momentos tan arduos, tan difíciles", subrayó. El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que Guanajuato está dispuesto a cooperar con el Plan Nacional de Vacunación con recursos y personal en la campaña de vacunación. "Lamentablemente, nosotros no podemos surtir la vacuna porque sólo se vende a países, pero estamos con toda la disposición de apoyar al gobierno federal", afirmó. Rodríguez Vallejo enfatizó que hay que confiar en que se harán las cosas de la mejor manera. Al seguir al alza los casos de Covid en la entidad y con el riesgo latente de brincar del semáforo naranja al rojo, recalcó la obligatoriedad de utilizar el cubrebocas en Guanajuato. Recomendó a los alcaldes de los 46 municipios incorporar sanciones administrativas en los Bandos de Policía y Buen Gobierno, como multas y arrestos para quienes no lleven puesto el cubrebocas en espacios públicos. Hasta ahora sólo León, Irapuato y San Miguel de Allende sancionan a las personas por no acatar esa medida sanitaria.