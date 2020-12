Universidades estatales, sin recursos para sueldos

Universidades estatales comenzaron a presentar problemas financieros para cumplir con sus obligaciones salariales y de prestaciones con sus trabajadores.

Autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) informaron que la institución no tiene recursos para pagar sueldos, aguinaldos ni prestaciones para los cerca de 7 mil empleados administrativos y académicos.

Rodrigo Gómez Monge, tesorero de la UMSNH, señaló que para liquidar las dos quincenas de diciembre, aguinaldos y prestaciones se requieren 640 millones de pesos.

Recordó que para este ejercicio fiscal, la Universidad Michoacana trabajó con el gasto asignado, que fue menor al de años anteriores, y no recibió recursos adicionales.

Mediante un documento dirigido a los trabajadores, Gómez Monge informó de la situación financiera por la que atraviesa la máxima casa de estudios: "En este momento, la institución está imposibilitada para realizar el pago de la primera quincena de diciembre de 2020 y las prestaciones correspondientes".

Ello, reiteró, en virtud de no contar con la suficiencia presupuestal para ello, por lo que expuso que insistirán con las gestiones ante las instancias federales y estatales.

Lo anterior, "con la finalidad de obtener los recursos extraordinarios necesarios para liquidar, a la brevedad posible, los adeudos con el personal de nuestra institución", dijo.

Dejan de cubrir becas

En tanto, la Universidad Autónoma de Sinaloa priorizará el pago de salarios y aguinaldos de su personal activo, jubilados y pensionados, y dejará de cubrir obligaciones como becas académicas, al desempeño, cuotas del Infonavit, IMSS, Fonacot e impuestos federales, lo que significa 503 millones de pesos.

El rector, Juan Eulogio Guerra Liera, aclaró que con estos ahorros sólo se puede garantizar la cobertura de la primera quincena de diciembre y el aguinaldo, y es posible que la segunda quincena se cubra hasta enero, con la primera partida del subsidio federal correspondiente al año 2021.

Durante la sesión en la que el Consejo Universitario aprobó que la institución deje de cubrir diversas obligaciones este mes, el rector dijo que el gobierno federal no le entregó 304 millones de pesos que se adeudan desde el año pasado.

Precisó que la máxima casa de estudios requiere 332 millones 98 mil pesos para el pago de las dos últimas quincenas del año y, para los aguinaldos, 623 millones 972 mil pesos, lo que suma una cantidad de 956 millones 871 mil pesos.

Ante los consejeros universitarios dio a conocer que, para este mes, la institución de enseñanza superior tiene ingresos programados por 437 millones 247 mil, cuyo componente son 96 millones 335 mil pesos del incremento salarial federal, 7 millones 733 mil pesos del subsidio federal y 333 millones 247 mil pesos del estatal.

Guerra Liera propuso priorizar el pago de salarios y aguinaldos del personal activo, jubilado y pensionado; para ello, solicitó autorización para dejar de cubrir las obligaciones de pago de becas al desempeño académico de abril a mayo, aportaciones al IMSS, Infonavit, así como retenciones de Fonacot, entre otros.

El rector recordó que en diciembre de 2019 el gobierno federal autorizó un recurso extraordinario de 304 millones de pesos para el cierre del ejercicio fiscal de este año, de los cuales, 100 millones de pesos le correspondieron entregar al gobierno de Sinaloa.