Unos aplauden medida contra Salgado y otros exigen justicia

La decisión de la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena de frenar por el momento la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero ganó aplausos y también críticas entre políticos, activistas y expertos que ven riesgos de que el senador con licencia sea nuevamente designado en el proceso de reposición.

El líder nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó en redes que en su partido hay una democracia interna real. "@CNHJ_Morena ha instruido a la comisión de elecciones la reposición del procedimiento de evaluación del perfil del candidato. Una vez que se notifique y conozcamos los detalles, plantearemos una ruta para su cumplimiento".

Por su parte, el secretario general de Morena en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, afirmó que Salgado Macedonio continúa siendo el candidato a la gubernatura, mientras no haya una resolución oficial.

Yolitzin Jaimes, integrante de la colectiva Las Revueltas, consideró que el hecho de que Morena le haya retirado la candidatura a Salgado Macedonio es un primer paso, pero la Fiscalía General del Estado debe seguir la investigación de la denuncia contra el morenista por violación.

"No olvidemos que aunque no sea electo candidato a gobernador de Guerrero, tiene una carpeta, hay una víctima sin acceso a la justicia, hay una víctima desaparecida, ya demostramos que organizadas podemos lograr que un violador no pueda ser gobernador", afirmó la activista en torno al tema.

"No quitemos el dedo del renglón, él tiene que llegar a la cárcel, se le tiene que retirar el fuero, no debe regresar al Senado y no lo deben postular en ningún partido político, porque estoy segura de que es muy probable que esté buscando irse al PT", alertó la activista.

La que aprovechó la situación para postularse de inmediato fue la senadora Nestora Salgado García. "Ya es tiempo de que una mujer, de lucha social, fuerte y, sobre todo, que venga del pueblo, gobierne #Guerrero. Con el acompañamiento del pueblo, levanto la mano para encabezar la Cuarta Transformación en mi estado", escribió.

La decisión generó reconocimiento incluso en adversarios políticos. El expresidente Felipe Calderón aseguró que Salgado Macedonio se fue por la exigencia de muchas mujeres en todo México y reconoció como un mérito la rectificación de Morena.

Mientras que Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, dijo que se trata de un triunfo de la sociedad que, con el voto del 6 de junio, rechazará el mal rumbo que lleva el país.