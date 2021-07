Urgen a México atender violencia, desapariciones y ataque a la prensa

El gobierno de México tiene el reto de enfrentar y resolver fenómenos preocupantes como el de los desaparecidos, el de la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, el de la protección de menores de edad y el de la violencia de género, advirtió Gautier Mignot, jefe de la Delegación de la Unión Europea (UE) en México.

Durante el Conversatorio con embajadores de la Unión Europea, realizado en la antigua sede del Senado, en la vieja casona de Xicoténcatl, el representante diplomático subrayó que México es el tercer beneficiario de ayuda europea a nivel global en materia de derechos humanos y está a lado de nuestro país en ese y otros temas prioritarios, con el fin de ayudar a enfrentarlos.

Puntualizó que derechos humanos, democracia y Estado de derecho son valores que comparten México y la UE. "Esos valores los tenemos que cuidar cada día construyendo consensos entre fuerzas políticas democráticas, frente a los ataques que residen en el mundo y a veces en nuestros propios países".

El jefe de la Delegación europea en el país subrayó que la UE quiere reforzar su cooperación en los próximos años "en dos temas que sabemos que son prioritarios para México y para su gobierno: la recuperación verde y la inclusión social.

"Proponemos compartir con México nuestra experiencia, nuestro modelo de democracia, de economía social de mercado, de transición verde, de inclusión social, de respeto a los derechos fundamentales, con el propósito de ayudar a México a realizar un proyecto de sociedad justa y de desarrollo sostenible de manera plenamente soberana", subrayó.

Gautier Mignot señaló que en particular, a la UE le interesa el tema de la transición verde y las energías limpias, por lo que urgió al gobierno mexicano a avanzar en el cambio energético para acelerar la generación de energías renovables y amigables con el medio ambiente.

"La transición energética es también absolutamente esencial para descarbonizar la mezcla energética. Para lograrlo hay que promover las energías renovables, no solamente las llamadas tradicionales como la energía hidroeléctrica, sino las más recientes, como la energía solar y la energía eólica", advirtió.

"Es de suma importancia que Mexico defina e implemente una política soberana, coherente con ese objetivo que permita no solamente cumplir, sino incrementar sus compromisos en la mitigación del cambio climático, como otros países lo están haciendo en América Latina".

En este marco, el jefe de la Delegación de la UE en México hizo "un llamado respetuoso a la adopción de una legislación de implementación que está pendiente desde hace muchos años, desde que México ratificó el estatuto de Roma".

Apuntó que todos estos temas están incluidos en el nuevo acuerdo Marco México-UE que actualmente se negocia, y que será resultado de la modernización del documento vigente desde 1997.?Anunció que el nuevo acuerdo está todavía en proceso de revisión jurídica y se espera que sea firmado en los próximos meses, para luego someterlo a la ratificación de los parlamentos.