Urgen PRI, PAN y PRD a vacunar a menores ante ola de contagios

Senadores y dirigentes del PRI, PAN y PRD exhortaron al gobierno federal a terminar con la política negligente y criminal de almacenar casi 50 millones de dosis de vacunas Covid-19 mientras hay casi 40 millones de menores de 18 años que no están contemplados en el esquema de vacunación a pesar de alto número de contagios y de al menos 900 fallecidos por este virus.

El vicecoordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, calificó de "negligente y criminal" la estrategia contra la pandemia y en especial la desprotección de millones de niños, que ha instrumentado el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell y que ha sido asumida como política pública a pesar de las más de 300 mil muertes oficiales.

Kenia López, vicecoordinadora del PAN, expuso que se debe empezar a vacunas a los menores de edad en el país porque los contagios por ómicron están acercando a México a sus máximos históricos y criticó que los gobiernos de Morena sigan pasivos ante esta nueva ola.

"Oficialmente en el país hay más de 300 mil familias en luto y más de 4 millones de personas se han contagiado de Covid. Además, este sábado hemos tenido la cifra más alta de contagios en toda la pandemia al sumar 30 mil 671 contagios, cifra que supera los 28 mil casos registrados el 18 de agosto del año pasado", indicó la legisladora federal.

A su vez, la secretaria general del PRD, Adriana Díaz Contreras, luego de una reunión con senadores de esa bancada, urgió a la ciudadanía y partidos de oposición a exigir al gobierno que inicie con la vacunación de niños de 5 a 11 años, como una medida de protección a este grupo de población para evitar enfermedades severas en casos de contagio. Opinó que, en este momento, este grupo de población es el más vulnerable al no contar con ninguna protección.

"Los niños y niñas también son parte de la cadena de transmisión, al encontrarse expuestos a sus madres, padres, cuidadores, maestros o familiares que probablemente ya se han contagiado o podrían contagiarse durante las frías semanas del periodo invernal. Si a las autoridades sanitarias no les importa proteger a nuestra infancia, nuestro deber es exigirles que cumplan con su deber constitucional de proteger la salud de todos y todas", enfatizó.

Reiteró el llamado que hizo en días pasados al gobierno federal para tomar medidas urgentes, considerando que la variante ómicron está generando estragos en el improvisado y caótico sistema de salud pública.

"Lamento que la Secretaría de Salud esté nuevamente rebasada por la realidad. No se prepararon y hoy lo podemos ver en las interminables filas de personas en los centros de salud o kioskos que buscan hacerse una prueba para cortar la cadena de transmisión", consideró.

Argumentó que ómicron ha obligado a 20 Estados de la república a ignorar el semáforo verde o amarillo, para suspender el regreso a clases y tomar medidas especiales. Por lo que, la Federación debería reconocer la necesidad de decretar medidas de urgencia nacional y apoyarlos en el control efectivo de la epidemia.