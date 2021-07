Usos de la marihuana deberán hacerse públicos: Inai

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) deberá hacer pública la normatividad vigente relacionada con todos los usos de la Cannabis, es decir, las leyes, reglamentos, lineamientos y acuerdos, entre otros, que resulten aplicables.

Lo anterior por órdenes de las y los consejeros del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), quienes recibieron la petición por parte de un particular.

Al presentar el caso ante el Pleno, el Comisionado Adrián Alcalá Méndez, dijo que el caso cobra relevancia, luego de atender la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de considerar inconstitucional la prohibición absoluta al consumo lúdico o recreativo de la Cannabis y el THC (tetrahidrocannabinol), que se contempla en la Ley General de Salud.

"Considero de la mayor relevancia que, ante las solicitudes como la que dio origen a este recurso de revisión, los sujetos obligados proporcionen a los particulares toda aquella información que obre en sus archivos y que permitirá, sin duda alguna, que cualquier persona conozca las disposiciones que le resulten aplicables a los temas de su interés, lo que apoyará a que las decisiones que tomen se realicen de manera informada [...] mostrando con ello lo importante y relevante del ejercicio del derecho de acceso a la información como un derecho instrumental o un derecho llave", declaró.

La persona que requirió conocer la normatividad vigente relacionada con todos los usos de la Cannabis, informó al Inai que le información le fue negada por parte de la Cofepris, cuyas autoridades le dijeron que la petición no constituía, a su juicio, una solicitud de acceso a la información.

"La Cofepris no cumplió con su obligación de dar acceso a la información que obra en sus archivos, pues realizó una interpretación restrictiva a la solicitud", advirtió el comisionado Alcalá Méndez.

Como parte de la resolución, el Pleno del Inai determinó modificar la respuesta de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y le instruyó realizar una nueva búsqueda exhaustiva utilizando un criterio más amplio, a fin de que entregue la normatividad vigente relacionada con todos los usos de la Cannabis, como lo son leyes, reglamentos, lineamientos, acuerdos, entre otros que resulten aplicables.