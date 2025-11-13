Usuarios de casinos en línea en México en incertidumbre por inhabilitación de plataformas

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 13 (EL UNIVERSAL).- Usuarios de las casas de apuestas en línea Bet365 y Betano, quienes operan en México bajo el permiso de los sellos Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca, de Grupo Salinas, expresaron su descontento e incertidumbre luego de que ambas plataformas fueran inhabilitadas tras el anuncio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre presunto lavado de dinero.

A través de redes sociales, las personas que apuestan en los casinos digitales comentaron que las apps no están funcionando y expresaron su incertidumbre diciendo que la página no los deja ingresar para apostar o continuar con sus apuestas, por lo que su dinero está perdido.

Bet365 y Betano se utilizan para distintos eventos deportivos como futbol, box, ciclismo, tenis, Fórmula 1, entre otros y operan en distintos países. En la página de México, y antes de ser inhabilitadas, se podían utilizar para participar en casinos en vivo, ruletas, blackjacks, pókers y juegos de tragamonedas virtuales.

La app de Bet365, una empresa de apuestas deportivas en línea, autodenominada la "más popular del mundo", se muestra con error al intentar ingresar en el sitio web. Al intentar abrir la app se muestra la leyenda: "No se puede acceder a este sitio".

Ante este anuncio, usuarios en Instagram y X, han compartido comentarios como:

"Bet365 era el mejor casino de apuestas, además servía para ver todos los partidos en video", "Gracias Bet365, me salvaste muchas veces. Siempre te recordaré con mucho cariño", "Ya estamos despidiendo a la mejor casa de apuestas del territorio mexicano" y "Buenas tardes mi gente me despierto con la noticia de que ya murió BET365".

"Apenas abrí mi cuenta y ya me la bloquearon, ni siquiera había loggeado por primera vez... El chat de soporte ni te deja escribir, ni cómo explicarles que tengo un problema. Sólo perdí mi tiempo", dijo un usuario hace una semana. Hasta ahora, la empresa no ha emitido un posicionamiento oficial al respecto.

Las personas que apuestan desde Betano también manifestaron su incertidumbre y pidieron una postura de la empresa. Acusaron que el servicio está caído y resulta "imposible" entrar desde la web o la aplicación.

"Alguien sabe porque esta caído el servicio desde la mañana?? Imposible entrar desde la web o la app!! @betano_mexico alguna noticia??", escribió un usuario en X.

Otros de los comentarios que compartieron es que "los casinos de Salinas Pliego se han desplomado: Bet365 y Betano se han caído", mientras que algunos más expresaron: "me avisan cuando regrese #Bet365 y #Betano para retirar la plata que dejé".

Hasta ahora, las cuentas oficiales de la empresa tampoco se han posicionado sobre la inhabilitación de su app y página web.

Esta medida anunciada en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum afecta a 13 casinos digitales y físicos en distintos estados de México por presunto lavado de dinero, transferencias internacionales irregulares y operaciones ilícitas.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch explicó el pasado 12 de noviembre que los casinos con operaciones irregulares se ubicaron en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.

Además, agregó que el modus operandi del lavado de dinero fue identificado por medio de simulación fiscal con uso intensivo de efectivo, transferencias internacionales sin justificación y plataformas digitales fuera del control financiero.