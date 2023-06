Va X México pide calma a aspirantes para no violar ley electoral

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 20 (EL UNIVERSAL).- Los aspirantes a la candidatura presidencial de Va Por México tendrán que esperarse para participar en el proceso de selección, ya que éste no se adelantará como solicitaron varios aspirantes a abanderar a la coalición, señalaron las secretarias generales del PAN, PRI y del PRD, Cecilia Patrón, Carolina Viggiano y Adriana Díaz, respectivamente, en conferencia de prensa.

Hoy martes, se publicaron las peticiones de varios aspirantes, entre ellos, la del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel y el senador Miguel Ángel Mancera, quienes afirman que es urgente publicar las reglas de la competencia porque "ya van tarde", en comparación con Morena.

Sin embargo, las dirigentes de Va Por México señalaron que no se adelantarán para cumplir con la ley electoral, al contrario de lo que están haciendo los aspirantes de Morena y sus aliados.

Carolina Viggiano (PRI) refirió que la coalición trabaja con expertos en materia electoral para definir el método de selección, y evitar violar la ley.

"El método que se va a presenta el próximo lunes contiene no solamente las propuestas de los propios aspirantes o quienes han manifestado su intención de participar contiene también el punto de vista de los expertos en derecho electoral porque nosotros tenemos que cumplir la ley. Que nos esperen tantito (los aspirantes), porque aquí no hay simulación", afirmó.

Asimismo, detallaron que realizarán seis foros regionales a principios de julio o de agosto, para recoger propuestas ciudadanas que incorporarán a la plataforma electoral de la coalición.

Por su parte, Cecilia Patrón (PAN) que plantearán fortalecer los programas sociales, "nadie se los va a quitar porque están en la Constitución", dijo.

"México necesita un cambio ya, y es posible lograrlo si como mexicanos nos unimos", comentó.

En su turno, Adriana Díaz (PRD) apuntó que buscarán recomponer el sistema de salud, desmilitarizar la seguridad en el país, y apoyar al campo y a los productores.

"Vamos a caminar en un gobierno de coalición, con una plataforma de causa", detalló.