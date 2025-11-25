logo pulso
Vacaciones de diciembre 2025: ¿Cuánto durarán este año?

El periodo vacacional de diciembre 2025 en México ya tiene fechas definidas

Por El Universal

Noviembre 25, 2025 12:59 p.m.
A
Vacaciones de diciembre 2025: ¿Cuánto durarán este año?

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El mes de noviembre está por terminar y comienza la cuenta regresiva para el periodo vacacional diciembre-enero, donde millones de estudiantes esperan con ansias el final de sus clases para aprovechar estas próximas fiestas decembrinas.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió su calendario oficial para el ciclo escolar 2025-2026, en el que se detalla la fecha de inicio y finalización de este periodo vacacional.

Por ello, aquí te informaremos de la fecha exacta en la que comienza este descanso y cuántos días podrás disfrutar.

¿Cuánto tiempo durarán las vacaciones de diciembre 2025?

De acuerdo con el calendario emitido por la SEP, el periodo vacacional de diciembre inicia el 22 de diciembre y finaliza el 6 de enero.

Sin embargo, los siguientes tres días, 7, 8 y 9 de enero, se realizarán talleres intensivos para el personal docente y directivo, por lo que los estudiantes estarían regresando hasta el lunes 12 de enero.

¿Hasta cuándo habrá otro periodo vacacional?

Las próximas serán las tradicionales vacaciones de Semana Santa y en esta ocasión serán en el mes de abril del 1 al 10 de este mes.

