Vacuna anticovid, una dosis de tranquilidad para el personal médico

Una dosis de tranquilidad y confianza para seguir trabajando fue la que recibieron este jueves cientos de médicos que accedieron a la vacuna contra el coronavirus en la 22 Zona Militar Santa María Rayón en Toluca, Estado de México.

En medio de un clima gélido y con todas las miradas encima, el personal de salud acudió desde las 08:00 horas a la zona militar donde primero fue vacunado Daniel Díaz Domínguez, mayor médico cirujano.

Aunque los trabajadores de la salud han enfrentado 10 meses de arduo trabajo en distintos hospitales, en la mañana de hoy predominó un ambiente de alivio, con muchas risas y aplausos para todos aquellos que recibieron su vacuna de Pfizer y BioNTech.

No importaba que para recibir su dosis las personas seleccionadas tuvieran que esperar horas en una fila a la que no se le veía fin, para después pasar a una serie de filtros y terminar con una observación de 30 minutos para observar si no había una reacción contraproducente.

En total fueron 975 vacunas las que se suministraron el día de hoy en la zona militar de Toluca y se espera que el mismo personal médico regrese por su segunda dosis cuando haya nuevos insumos.

"Es algo que no creí que iba a recibir tan pronto y (estoy) con mucha esperanza de seguir haciendo nuestra labor de la mejor manera", dijo Cynthia Arzola González, médica especialista neumóloga pediatra.

Como Cynthia, muchos trabajadores del sector salud no sólo han arriesgado sus vidas al atender a la población contagiada, sino que han dejado de ver a sus familias y amigos para evitar infectarlos.

A menudo muchos de los trabajadores destacan las afectaciones emocionales que han tenido por someterse a un autoaislamiento para proteger a sus seres queridos.

Por eso, hoy más que nunca este sector de la población ha descansado al saber que pronto adquirirán inmunidad ante un virus que ya dejó decenas de miles de muertos en México.

Y también se sienten contentos de que podrán seguir realizando su trabajo en la primera línea de fuego con la tranquilidad de que están sanos y salvos.

"Estoy muy contenta, allá adentro (en los hospitales) es muy complicado, lo que nosotros alcanzamos a ver dentro del hospital son situaciones muy extremas, están mis compañeros y todos dando más del 100 por ciento (de esfuerzo)", dijo la doctora Blanca Cruz a EL UNIVERSAL.

A la Zona Militar 22 llegaron médicos provenientes de distintos institutos médicos, algunos lo hicieron acompañados y otros en soledad, aunque al final todos convivían y compartían las experiencias que han vivido durante el 2020.

El gobierno federal tiene previstos adquirir más de un millón 400 mil dosis de Pfizer y BioNTech, destinando primeramente estos insumos a los trabajadores de la salud y sectores vulnerables al Covid-19.