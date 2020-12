El personal médico que viajará de distintos estados de la República al Valle de México y Baja California para atender pacientes con Covid-19 considera que este es un acto de humanidad y solidaridad con sus colegas que laboran en hospitales saturados y llaman a no rendirse en esta lucha.

Patricia Ortega León, coordinadora de Prevención y Atención de la Salud en la oficina del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán, es una de las 620 personas trabajadoras de la salud que viajarán para auxiliar a sus compañeros, aunque aún no sabe dónde, cómo ni con quién trabajará.

Por su curriculum, en el que destaca haber sido la directora del Hospital General Regional Número 1 Charo, Patricia considera que posiblemente le tocará coordinar a un equipo de médicos, pero también está dispuesta a trabajar directamente en terreno para salvar vidas.

"Hoy vamos a la Ciudad de México contentos y en la mejor disposición de apoyar, ayudarles a nuestros compañeros que están fatigados, pero también vamos a atender a nuestros pacientes porque todos somos mexicanos, independientemente de donde vivamos", dice.

La doctora, quien tiene 24 años de experiencia en el sector salud, ha capacitado al personal médico del hospital Charo que atiende el virus, además de coordinar la adecuación de las áreas de urgencias y hospitalización de este centro.

Pero Patricia no sólo ha vivido la epidemia como trabajadora, también se contagió en septiembre y afortunadamente todo quedó en un susto, ya que sus síntomas fueron leves.

Ahora la doctora asegura que los más de 30 médicos y enfermeras que saldrán de Michoacán al Valle de México lo harán de forma voluntaria, algunos motivados por el amor que le tienen al IMSS y otros por empatía hacia sus compañeros.

"Michoacán va con mucho gusto a apoyar a los médicos. Ojalá que nuestra presencia sea un aliciente en este tiempo para ellos", dice.

"Si es necesario que se retiren a descansar, con mucho gusto lo pueden hacer, y a la población le pedimos que se cuide porque de lo contrario esta epidemia no va a terminar", concluye Patricia Ortega León.

Ayudarán a su otra familia

Como Patricia, personal de Veracruz, Chiapas, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Colima viajará al Valle de México y Baja California para ayudar en el marco de la Operación Chapultepec, misma que fue anunciada ayer por el director del IMSS, Zoé Robledo Aburto.

Luis Carlos Rosas Montero tomó la decisión de dejar temporalmente a su mamá, papá, hermana y a su pareja para auxiliar a su otra familia: el personal médico que en estos momentos atiende el Covid-19 en Ciudad de México y el Estado de México.

Con nerviosismo, pero también con muchas ganas de ayudar al prójimo, Luis Carlos, enfermero del Hospital General de Zona Número 8 en Córdoba, Veracruz, llegará en las próximas horas al Valle de México para sumarse a la atención de esta enfermedad.

Con 83% de saturación en su capacidad hospitalaria, la Ciudad de México enfrenta uno de sus momentos más críticos desde que inició la epidemia.

"En este momento yo me siento apto de ayudar, quiero aprender mucho y sobre todo creo que este es un acto de humanidad porque ustedes nos requieren en la Ciudad de México. Somos una familia y las familias se apoyan", declara.

Luis Carlos, quien no dudó en levantar la mano para participar en esta Operación Chapultepec, aún no sabe cuáles serán sus actividades o el hospital donde trabajará, pero vendrá con siete meses de experiencia en la atención del Covid-19.

"Vamos al ojo del huracán, sí hay un poco de miedo, pero más que eso hay entusiasmo y motivación por el hecho de que hay compañeros que se están jugando el todo por el todo. Nosotros vamos a aportar un granito de arena para que sea menor la carga de trabajo para ellos", dice Luis Carlos.