Van 17 mil vestigios arqueológicos localizados en ruta del Tren Maya

Hasta la fecha se han encontrado 17 mil 79 vestigios arqueológicos a lo largo de la ruta del Tren Maya, 15 mil 585 son monumentos inmuebles "que van desde construcciones domésticas hasta edificios con arquitectura monumental"; mil 87 monumentos muebles y 407 "rasgos naturales asociados con actividades humanas", informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

"En su mayoría hemos encontrado monumentos inmuebles, que son fundamentalmente construcciones domésticas. También otro tipo de elementos inmuebles, por ejemplo, enterramientos y en algunos casos, arquitectura monumental. Hablamos de más de mil monumentos muebles que tienen que ver con molcajetes, metates, vasijas, elementos cerámicos y otros elementos de la vida cotidiana o carácter ritual", dijo Diego Prieto, director del INAH.

Los 407 "rasgos naturales asociados con actividades humanas", dijo el antropólogo, son vestigios de sistemas agrícolas: "elementos que tienen que ver con la siembra, la modificación del entorno por parte de los seres humanos".

El Tren Maya es uno de los megaproyectos de esta administración y comprende más de mil 500 kilómetros que, de acuerdo con su página web, están divididos en ocho tramos: I) Palenque a Escárcega, II) Escárcega – Calkiní, III) Calkiní – Izamal, IV) Izamal – Cancún, V Norte) Cancún – Playa del Carmen, V Sur) Playa del Carmen – Tulum, VI) Tulum – Bacalar, y VII) Bacalar – Escárcega.

"Al principio tuvimos que hacer sugerencias para modificar algún trazo para evitar que estructuras monumentales se pudieran ver afectadas, pero por parte del Consejo de Arqueología ya hemos validado el trazo general de los cinco primeros tramos. En el sexto tramo, toda vez que no tenemos el trazo, no hemos podido validarlo", dijo Prieto.

Agregó que "con motivo del Tren Maya se crearán dos nuevos museos, uno para la zona de Chichén Itzá, que carece de museo de sitio, y el otro es para la ruta Puuc", en la zona ubicada a 18 kilómetros de Uxmal y que atraviesa siete zonas arqueológicas.

"Muchas de estas piezas recuperadas podrían ir a dar a estos dos museos. Podríamos enriquecer el Museo Maya de Cancún, el tema arqueológico del Museo Palacio Cantón y del gran Museo del Mundo Maya, que no es del INAH, pero que tiene colecciones del Instituto".

Para ese par de museos, detalló el funcionario, ya se presentó una idea preliminar al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, encargado del Tren Maya, "para ver si este mismo año podemos obtener un recurso y avanzar en el proyecto arquitectónico, no creo que dé tiempo para tener el proyecto ejecutivo. Estaríamos en la idea de estar en la construcción de estos museos el año entrante, para, tentativamente, abrirlos en 2023, más o menos empatando tiempos, con el inicio de operaciones del tren".