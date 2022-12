Van por 40 años de cárcel para charlatanes de cirugías estéticas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 21 (EL UNIVERSAL).- Senadores y médicos especialistas se sumaron a la iniciativa presentada por el diputado federal Marco Flores Sánchez, cuyo objetivo es regular la cirugía estética en el país, su publicidad en medios y sancionar hasta con 40 años de cárcel a quienes usurpen funciones o realicen operaciones sin la certificación profesional, ante el aumento de las malas prácticas que se realizan en clínicas clandestinas de varios estados donde existe una cifra negra de personas con daños irreversibles y fallecimientos.

"Pechos grandes, caderas voluminosas, labios gruesos, cinturas pequeñas", forman parte de la publicidad de cientos o miles de clínicas en el país que se anuncian en periódicos, sitios web y que por cantidades que van de los 30 mil a los 200 mil pesos ofrecen operaciones, tratamientos e inyecciones, tratamientos realizados por médicos generales pero también por charlatanes que ponen en riesgo la salud y vida de las personas que son atendidas, alertaron los legisladores.



Hasta 40 años de prisión por usurpación

El diputado federal por Zacatecas propone en su iniciativa que "tratándose de cirugía estética, solo podrán ejercerla los Médicos Especialistas en una rama quirúrgica de la Medicina formados a través del Programa Nacional de Residencias Médicas y con estudios de posgrado en la materia de cirugía estética aprobados ambos por la autoridad competente. Además deberán contar con certificación vigente".

Se contempla que aquella persona o instituciones que usurpe, que no estén actualizadas, o no haya cursado las especialidades requeridas para practicar, realizar, ejecutar, asesorar, consultar, diagnosticar, intervenir quirúrgicamente de manera individual o colectiva el ejercicio especializado en cirugías señalado se le impondrá de 15 a 40 años de prisión, así como el decomiso de los instrumentos, establecimientos, cuentas bancarias, objetos y productos del delito, así como la inhabilitación y retiro de título.

Se define en la iniciativa que la cirugía estética o cosmética es el procedimiento quirúrgico que se realiza para cambiar o corregir el contorno o forma de diferentes zonas o regiones de la cara y del cuerpo, con el propósito de modificar la apariencia física de las personas con fines estéticos y superficiales, ejercida de conformidad con la fracción III del artículo 272 Bis.



Piden regular cirugías estéticas

A diferencia de la cirugía plástica y reconstructiva, que es el conjunto de medidas encaminadas a mejorar la capacidad de una persona para realizar por sí misma, actividades necesarias para su desempeño físico, mental, social, ocupacional y económico, por medio de órtesis, prótesis, ayudas funcionales, cirugía reconstructiva, o cualquier otro procedimiento que permita integrarse a la sociedad, enfocada en atender a un paciente que sufre las secuelas por un accidente, enfermedades y otras afecciones.

"Dichas cirugías señaladas en este artículo deberán efectuarse en establecimientos o unidades médicas con licencia sanitaria vigente y atendidos por profesionales de la salud especializados en dichas materias, de conformidad con lo que establece la fracción III del artículo 272 Bis. La oferta de los servicios que se haga a través de medios informativos, ya sean impresos, electrónicos u otros, por profesionistas que ejerzan cirugía estética o cosmética, así como también los establecimientos o unidades médicas en que se practiquen dichas cirugías, deberán exhibir en la entrada los certificados vigentes", se añade.

El senador por Morena, José Narro Céspedes, quien anunció que presentará una iniciativa en este tema, respaldó la impulsada en San Lázaro al argumentar "la necesidad de regular la cirugía estética, como se ha reconocido por la Secretaría de Salud que es inexistente la especialidad en cirugía plástica, estética y reconstructiva y se limita a plástica, reconstructiva, que son dos ramas diferentes".

Dijo que es necesaria la creación de una especialidad en cirugía estética y la regulación a esta especialidad, para evitar un monopolio y dar certeza a quienes se desean realizar este tipo de procedimientos, que están relacionados con la un tema de salud pública, ya que los procedimientos estéticos son para gente sana, pero no pueden estar en manos de charlatanes y clínicas clandestinas.



México: tercer lugar en cirugías estéticas

El diputado Marco Flores Sánchez en su iniciativa expuso que, de acuerdo con American Board of Cosmetic Surgery, la práctica de cirugías estéticas en los últimos años a nivel mundial apunta día con día al alza en diversos sectores de la sociedad.

En México, el número en este tipo de cirugías realizadas se ha incrementado de manera considerable, colocándolo en tercer lugar con 4.5% respecto a los procedimientos estéticos totales en el mundo, detrás de Estados Unidos y Brasil, que representan 18.7% y 9.7% respectivamente. "En México, los estados con mayor número de cirugías realizadas son: Baja California (Mexicali y Tijuana), Quintana Roo (Cancún), Sinaloa, Jalisco (Guadalajara), Nuevo León (Monterrey), y Ciudad de México, siendo realizadas cada vez más las cirugías mínimamente invasivas", agregó en su iniciativa.En 2017, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CoNaMed), realizó un estudio de 2002 a 2017, en el cual registra que existieron 654 quejas por práctica deficiente de los médicos especialistas en Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Cirugías estéticas con mayor demanda Las mujeres registran la mayor demanda de tratamientos quirúrgicos con: 86.4% (20 millones 207 mil 190 de tratamientos cosméticos a nivel mundial). Los cinco tratamientos quirúrgicos más extendidos por las mujeres son: 1.- Aumento de senos (implantes de silicona) 2.- Liposucción 3.- Blefaroplastia (cirugía de párpado) 4.- Abdominoplastía 5.- Mastopexia (levantamiento de senos) Una referencia más fue el caso registrado en mayo de 2019 en Monterrey, Nuevo León, cuando un médico pediatra practicó una liposucción en la que perforó el intestino delgado de la paciente, ocasionándole una peritonitis aguda, lo que le provocó la muerte. También es importante señalar que el martes 12 de octubre del año 2021, se reportó una Alerta a México por fallecimientos derivados de liposucción con más de un millón doscientos mil procedimientos estéticos al año.