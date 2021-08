Van por bajar a 30% umbral para que consultas sean vinculantes

El representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Sergio Gutiérrez anunció que su partido en el Congreso presentará una reforma constitucional para modificar las fechas de la realización de las consultas populares y que sean concurrentes con el desarrollo de la jornada electoral; además bajarán el umbral de 40 al 30% de participación de la ciudadanía para que estos ejercicios ciudadanos sean vinculantes.

"Seguiremos impulsando estos ejercicios, propondremos una reforma legislativa para que estos ejercicios sean concurrentes con la jornada electoral como en cualquier democracia del mundo, para bajar el umbral de obligatoriedad de la consulta y promoveremos más y más consultas porque es la forma en la que nuestra democracia irá evolucionando de ese letargo que el PRIAN le había inducido a la gente", dijo.

"Estamos contentos porque ganó el sí, ganó la gente, de los resultados preliminares que se han dado tenemos el estimado de que participaron 7.2 millones de personas, de los cuales 6.9 millones de personas son las que habrían votado por el sí para enjuiciar a los actores políticos del pasado en los que están inmersos los expresidentes de la República", dijo el próximo presidente de la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa en la sede del INE, Sergio Gutiérrez informó que, aunque no se alcanzó el 40% en esta consulta popular este domingo, buscarán materializar el "Sí" que dio la ciudadanía por enjuiciar a los expresidentes y crearán una comisión de la verdad, además de otras denuncias contra los ex titulares del Ejecutivo Federal.

"A partir de hoy el mensaje es muy claro, nosotros impulsaremos las acciones ya en específico para darle validez y efectividad a lo que la gente decidió y es que sí vaya por la verdad en contra de los ex presidentes (...) Efectivamente una de ellas es crear una comisión de la verdad, una comisión del pueblo, donde participe la gente, es para ventilar todos estos sucesos que durante décadas fueron hechos por los expresidentes, sí tomaremos acciones y también presentaremos las demandas ante los órganos jurídicos que se necesiten para darle efectividad a este mandato, es una mandato social y político", dijo Sergio Gutiérrez.