Variante delta de Covid no tiene un efecto nocivo mayor, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la variante delta del virus del SARS CoV-2 no tiene un efecto nocivo mayor y que las vacunas pueden con todas estas variantes.

"Las vacunas han ayudado mucho que funcionan, vuelvo a hacer el llamado para quien no se ha vacunado que lo haga, porque sí protege la vacuna, aunque se les haya pasado el tiempo que recapaciten y se vacunen".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Mandatario lamentó que un porcentaje mayor de las personas fallecidas por Covid-19 son los no vacunados por lo que pidió no arriesgarnos y protegernos con la vacuna.

"Voy a pedirle a todos los médicos de las dependencias del sector salud, que pediatras y especialistas vengan conmigo una vez a la semana, médicos que han atendido a niños jóvenes y adolescentes con Covid, para que ellos orienten cuál es el tratamiento que funciona, porque no hay riesgos.

"Cómo se comportan los niños, adolescentes cuando están contagiados, qué se puede hacer, cuánto tiempo es el malestar, con qué medicamentos, cómo se aplica. No se trata de que se automediquen, que conozcan las mamás más de esto porque ya hay mucha experiencia".