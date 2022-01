Varios de los nueve asesinados en Veracruz pertenecían al crimen organizado

XALAPA, Ver., enero 12 (EL UNIVERSAL).- Varias de las nueve personas que fueron asesinadas y sus cuerpos arrojados el viernes pasado en una carretera del sur de Veracruz, pertenecían al crimen organizado, aseguró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Y además dijo que la aparición de las nueve víctimas tiene relación con una disputa interna del Cártel Jalisco Nueva Generación y no con una lucha o "guerra" entre dos cárteles de la droga.

"El caso de los nueve, de las nueve víctimas de homicidio, se ha avanzado mucho y lo primero que se vislumbra es que no se trata de una pelea de un cártel entre otro. No hay una disputa entre dos cárteles, sino al interior de un cártel: dos bandas, una quizá con mayor fuerza se va sobre otra, obviamente ese reacomodo en el interior o venganza o vayamos a saber, porque si se corrobora quienes fallecieron, varios de los que fallecieron en ese hecho estaban ligados o tenían alguna relación con alguna de las bandas", dijo.

En su conferencia de prensa diaria, el mandatario morenista calificó como "un montaje" el video que se filmó donde un supuesto familiar del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, relata presuntos apoyos oficiales a un grupo delincuencial.

A pregunta expresa, confirmó que la lucha interna era en el Cártel Jalisco Nueva Generación, el cual predomina -indicó- en esa región.

"Sí, el que predomina en esa región, así es y ahí mismo en esas investigaciones de homicidio por alguna razón, por alguna extraña indicación se está indagando, se les instruyó a esa bandita metieran un vídeo, montaran un vídeo, el vídeo es un montaje mal hecho", acusó.

García Jiménez indicó que se trata de un montaje (el video) porque quien dice ser familiar del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, no tiene ningún parentesco.

"No sabemos cuál era el fin exacto, eso está investigando, pero resulta un montaje, porque quien habla dice ser familia del Secretario de Gobierno y no es familia, dice ser víctima y no es víctima, es cómplice y no está dentro de las víctimas fatales", expresó.

El Ejecutivo aclaró que el montaje se refiere a las acusaciones contra el funcionario estatal y a su supuesto parentesco con uno de los sujetos, más no al asesinato de nueve personas.